Večeras ističe ultimatum

Kasno večeras, u 2 ujutru 8. aprila ističe ultimatum koji su SAD dale Iranu da otvore Hormuški moreuz. Ako to ne bude učinjeno, SAD će uništiti mostove i elektrane u Iranu.
Most kralja Fahda, ključna saobraćajna veza između Saudijske Arabije i Bahreina, zatvoren je rano jutros zbog prijetnji iranskim napadima. Uprava mosta objavila je na društvenim mrežama da je saobraćaj obustavljen „kao mjera opreza“ zbog napada usmjerenih na istočnu saudijsku pokrajinu.
Most dug 25 kilometara jedina je drumska veza Bahreina s Arapskim poluostrvom. Bahrein je ujedno i baza američke Pete flote.
Iran zvaničnik Alireza Rahimi pozvao je građane, posebno mlade, da formiraju „žive lance“ oko elektrana nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa o novim napadima na infrastrukturu nakon isteka ultimatuma.
Rahimi, kojeg je državna televizija predstavila kao sekretara Vrhovnog savjeta za mlade i adolescente, u video-obraćanju pozvao je „mlade, sportiste, umjetnike, studente i profesore“ da se okupe oko elektrana.
Pozvao ih je da se danas okupe oko „nacionalnih resursa koji pripadaju budućnosti Irana“, bez obzira na politička uvjerenja.
Iran mladima uoči isteka Trampova ultimatuma: Formirajte "žive lance" oko elektrana
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ga "uopšte ne brine" mogućnost počinjenja ratnih zločina dok ponovno prijeti napadima na iransku infrastrukturu.
"Ne brine me to. Znate što je ratni zločin? Imati nuklearno oružje", rekao je Tramp sinoć u Bijeloj kući. Ponovio je prijetnje da će uništiti mostove i elektrane ako Iran do zadanog roka ne otvori Hormuški moreuz.
Q: "Deliberate attacks on civilian infrastructure violate the Geneva Conventions and international law…Are you concerned that your threat to bomb power plants and bridges amount to war crimes?"— The Bulwark (@BulwarkOnline) April 6, 2026
Trump: "No, not at all." pic.twitter.com/eCASVNiF8J
