Logo
Large banner

Večeras ističe ultimatum

Autor:

ATV
07.04.2026 07:12

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Kasno večeras, u 2 ujutru 8. aprila ističe ultimatum koji su SAD dale Iranu da otvore Hormuški moreuz. Ako to ne bude učinjeno, SAD će uništiti mostove i elektrane u Iranu.

Prekinuta jedina drumska veza Bahreina i Arapskog poluostrva

Most kralja Fahda, ključna saobraćajna veza između Saudijske Arabije i Bahreina, zatvoren je rano jutros zbog prijetnji iranskim napadima. Uprava mosta objavila je na društvenim mrežama da je saobraćaj obustavljen „kao mjera opreza“ zbog napada usmjerenih na istočnu saudijsku pokrajinu.

Most dug 25 kilometara jedina je drumska veza Bahreina s Arapskim poluostrvom. Bahrein je ujedno i baza američke Pete flote.

Iran mladima uoči isteka Trampovog ultimatuma: Formirajte "žive lance" oko elektrana

Iran zvaničnik Alireza Rahimi pozvao je građane, posebno mlade, da formiraju „žive lance“ oko elektrana nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa o novim napadima na infrastrukturu nakon isteka ultimatuma.

Rahimi, kojeg je državna televizija predstavila kao sekretara Vrhovnog savjeta za mlade i adolescente, u video-obraćanju pozvao je „mlade, sportiste, umjetnike, studente i profesore“ da se okupe oko elektrana.

Pozvao ih je da se danas okupe oko „nacionalnih resursa koji pripadaju budućnosti Irana“, bez obzira na politička uvjerenja.

Хормушки мореуз

Svijet

Tramp: Ne brine me mogućnost ratnih zločina

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ga "uopšte ne brine" mogućnost počinjenja ratnih zločina dok ponovno prijeti napadima na iransku infrastrukturu.

"Ne brine me to. Znate što je ratni zločin? Imati nuklearno oružje", rekao je Tramp sinoć u Bijeloj kući. Ponovio je prijetnje da će uništiti mostove i elektrane ako Iran do zadanog roka ne otvori Hormuški moreuz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

ultimatum

prijetnja

Iran

Hormuški moreuz

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.

Svijet

Iran mladima uoči isteka Trampovog ultimatuma: Formirajte "žive lance" oko elektrana

40 min

1
Сједница Савјета безбједности.

Svijet

UN traži zaštitu prolaza kroz Hormuški moreuz, Kina blokirala rezoluciju

47 min

0
Володимир Зеленски

Svijet

Zelenski: Ponudili smo Rusiji energetsko primirje

8 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

Detalji jezivog ubistva u Austriji: Žrtva imala srpski pasoš, uhapšen bivši muž

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner