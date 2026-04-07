Iran mladima uoči isteka Trampovog ultimatuma: Formirajte "žive lance" oko elektrana

07.04.2026 07:09

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.
Iran zvaničnik Alireza Rahimi pozvao je građane, posebno mlade, da formiraju „žive lance“ oko elektrana nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa o novim napadima na infrastrukturu nakon isteka ultimatuma.

Rahimi, kojeg je državna televizija predstavila kao sekretara Vrhovnog savjeta za mlade i adolescente, u video-obraćanju pozvao je „mlade, sportiste, umjetnike, studente i profesore“ da se okupe oko elektrana.

Pozvao ih je da se danas okupe oko „nacionalnih resursa koji pripadaju budućnosti Irana“, bez obzira na politička uvjerenja.

Poziv nakon Trampovih prijetnji

Poziv dolazi nakon što je Tramp zaprijetio novim napadima na iransku infrastrukturu ako Teheran ne otvori Hormuški moreuz u zadatom roku.

Iran je i ranije organizovao slične akcije oko nuklearnih postrojenja u vrijeme pojačanih napetosti.

Tokom Zalivskog rata 1991. irački diktator Sadam Husein koristio je civile kao živi štit, a strane državljane koje su držale njegove bezbjednosne službe rasporedio je na potencijalne mete američke vojne kampanje.

Pročitajte više

Сједница Савјета безбједности.

Svijet

UN traži zaštitu prolaza kroz Hormuški moreuz, Kina blokirala rezoluciju

45 min

0
Republika Srpska

MUP Srpske izdao obavještenje: Danas na snazi više zabrana

47 min

0

Uživo

Доналд Трамп млађи маше током самита Института за будуће инвестиционе иницијативе у петак, 27. марта 2026. године, у Мајами Бичу, Флорида.

Republika Srpska

Donald Tramp Mlađi dolazi u Banjaluku

50 min

4
Доналд Трамп млађи слуша говор предсједника Доналда Трампа о стању нације у Капитолу САД у Вашингтону, 24. фебруара 2026. године.

Republika Srpska

Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku: Ko je Donald Tramp Mlađi?

1 h

0

Više iz rubrike

Сједница Савјета безбједности.

Svijet

UN traži zaštitu prolaza kroz Hormuški moreuz, Kina blokirala rezoluciju

45 min

0
Володимир Зеленски

Svijet

Zelenski: Ponudili smo Rusiji energetsko primirje

8 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

Detalji jezivog ubistva u Austriji: Žrtva imala srpski pasoš, uhapšen bivši muž

8 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Svijet

Dmitrijev: Neizbježna globalna nestašica nafte

9 h

0

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

Večeras ističe ultimatum

