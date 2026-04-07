Iran mladima uoči isteka Trampovog ultimatuma: Formirajte "žive lance" oko elektrana

Autor:ATV
Komentari:1
Iran zvaničnik Alireza Rahimi pozvao je građane, posebno mlade, da formiraju „žive lance“ oko elektrana nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa o novim napadima na infrastrukturu nakon isteka ultimatuma.
Rahimi, kojeg je državna televizija predstavila kao sekretara Vrhovnog savjeta za mlade i adolescente, u video-obraćanju pozvao je „mlade, sportiste, umjetnike, studente i profesore“ da se okupe oko elektrana.
Pozvao ih je da se danas okupe oko „nacionalnih resursa koji pripadaju budućnosti Irana“, bez obzira na politička uvjerenja.
Poziv dolazi nakon što je Tramp zaprijetio novim napadima na iransku infrastrukturu ako Teheran ne otvori Hormuški moreuz u zadatom roku.
Iran je i ranije organizovao slične akcije oko nuklearnih postrojenja u vrijeme pojačanih napetosti.
Tokom Zalivskog rata 1991. irački diktator Sadam Husein koristio je civile kao živi štit, a strane državljane koje su držale njegove bezbjednosne službe rasporedio je na potencijalne mete američke vojne kampanje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu