Donald Tramp Mlađi dolazi u Banjaluku

Slaviša Đurković
07.04.2026 06:57

4
Доналд Трамп млађи маше током самита Института за будуће инвестиционе иницијативе у петак, 27. марта 2026. године, у Мајами Бичу, Флорида.
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi dolazi u Banjaluku.

Riječ je o poslovnoj posjeti tokom koje će se, kako se očekuje, sastati sa privrednicima iz Republike Srpske sa kojima bi trebalo da razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja.

MUP Srpske izdao zabrane

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je nekoliko zabrana koje će snazi biti danas od 10 sati ujutru do ponoći.

Iz MUP-a pojašnjavaju da se zabrane izdaju u cilju obezbjeđenja nesmetanog boravka i kretanja visokopozicionirane inostrane delegacije u posjeti Republici Srpskoj.

Ko je Donald Tramp Mlađi?

Donald Tramp Mlađi je američki biznismen, politički aktivista, javna ličnost i najstariji sin predsjednika SAD Donalda Trampa.

Rođen je 31. decembra 1977. godine u Njujorku. Odrastao je u porodici koja je već bila duboko uključena u biznis nekretnina i medije, što je značajno oblikovalo njegovu karijeru. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Pensilvanija. Nakon studija, aktivno se uključuje u porodični biznis u okviru kompanije "The Trump Organization", gdje je obavljao funkcije vezane za razvoj nekretnina i investicije.

Bio je uključen u brojne projekte širom SAD, ali i u medijske aktivnosti, uključujući učešće u rijaliti emisiji „The Apprentice“, koju je vodio njegov otac.

Politički angažman

Donald Tramp Mlađi bio je jedan od najaktivnijih članova porodice u javnim nastupima i promociji predsjedničke kampanje Donalda J. Trampa. Nakon izbora, nastavio je da igra značajnu ulogu u političkom prostoru SAD, posebno među konzervativnim biračima.

Često se pojavljuje u medijima, učestvuje na skupovima i aktivno koristi društvene mreže za iznošenje političkih stavova.

Komentari (4)
