Minić poručio Blanuši: Gorivo za sjetvu uveliko preuzeto

Gospodin Blanuša ne treba da brine, gorivo za sjetvu je uveliko preuzeto, uz konkretnu podršku Vlade Republike Srpske, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Minić je naveo da je resorno ministarstvo početkom godine potpisalo sporazume sa 58 distributera za regresirano dizel gorivo.

"Od 11. marta, kada je obuhvaćeno 8.105 proizvođača sa više od devet miliona litara, poljoprivrednici preuzimaju gorivo uz podršku od 0,80 KM po litru, a obračuni se nastavljaju na svakih 15 dana do kraja maja", naveo je Minić.

Minić je dodao da repromaterijala ima dovoljno, uključujući i mineralna đubriva.

"Kao i prije poskupljenja goriva stanje na terenu se prati svakodnevno, posebno cijene i dostupnost. Iskreno se nadam da će naši poljoprivrednici požnjeti onako kako su posijali. To bi bilo na korist svih građana Republike Srpske", napisao je Minić na mreži "Iks".

— Savo Minić (@minic_savo) April 6, 2026

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša je danas saopštio da će vlast "snositi odgovornost ako u srijedu ponovo bude blokirano zamrzavanje akciza" u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.