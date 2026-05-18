Nije kraj otkrićima u vasioni? Naučnici tvrde da postoje super-Zemlje

18.05.2026 07:19

Foto: pexels/ Zelch Csaba

Naučnici ne sumnjaju da u vasioni postoji mnogo planeta sličnih Zemlji, ali ih je savremenim metodama i dalje veoma teško otkriti, izjavila je naučna saradnica odeljenja za fiziku planeta ruskog Instituta za kosmička istraživanja (IKI) RAN Vladislava Ananjeva.

"Planete slične Zemlji postoje, čak je otkriveno i nekoliko njih. Ali što je masa planete manja, to je teže otkriti je", rekla je Ananjeva za RIA Novosti.

Ona je objasnila da planeta slična Zemlji po veličini i masi, koja se kreće oko zvijezde slične Suncu, izaziva suviše male promjene u radijalnoj brzini zvijezde (reda veličine 10 centimetara u sekundi), da bi one mogle da se registruju.

Prema riječima Ananjeve, znatno više je otkriveno planeta koje su nekoliko puta veće od Zemlje, ali manje od Neptuna čiji je radijus skoro četiri puta veći od Zemljinog.

Ona je skrenula pažnju da ne postoji jasna klasifikacija egzoplaneta koju je usvojio Međunarodni astronomski savez.

U vasioni postoje planete prelaznog tipa između ledenih džinova, u Sunčevom sistemu to su Uran i Neptun i gasnih džinova poput Jupitera i Saturna.

Pored toga, postoje i tzv. super-Zemlje, planete sa radijusima do 1,5-1,6 zemaljskih i masama do 10 masa Zemlje.

One su gigantske kopije Merkura, tamne planete prekrivene lavom, bez atmosfere i uvijek okrenute ka zvijezdi samo jednom svojom stranom, kaže Ananjeva, prenosi Tanjug.

