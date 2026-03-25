Merkur ide direktno: Donosite sudbonosne odluke o ljubavi, poslu i novcu

Autor:

ATV

25.03.2026

16:27

Foto: Pexels/Frank Cone

Nakon višesedmične konfuzije i unutrašnjih preispitivanja, planeta komunikacije konačno mijenja smjer. Merkur je 20. marta 2026. krenuo direktno na 8°29’ u znaku Ribe, završavajući retrogradni ciklus koji je trajao od 26. februara.

Iako je retrogradno kretanje završeno, njegov uticaj se još ne povlači u potpunosti – postretrogradna “sjena” traje sve do 9. aprila. Upravo taj period donosi ključne uvide, razjašnjenja i odluke koje mogu imati dugoročne posljedice.

Vrijeme kada se misli konačno slažu

Retrogradni Merkur u Ribama često donosi stanje u kojem osjećamo mnogo, ali teško pronalazimo prave riječi. Intuicija je pojačana, ali logika kasni – pa su mnogi u proteklim sedmicama imali utisak da se nalaze u magli.

Sada, kada Merkur ide direktno, taj "unutrašnji haos" počinje da dobija smisao. Misli se povezuju, rečenice dolaze lakše, a odluke dobijaju čvršći oslonac.

Ipak, ovo nije nagli preokret. Proces ide postepeno:

prvo dolazi osjećaj da se nešto pomjera, zatim razumijevanje – a tek onda konkretna akcija.

Zato je period do 9. aprila posebno važan. Vraćamo se istim temama, ali sa novom sviješću i zrelijim uvidima.

Ribe i dalje oblikuju način razmišljanja

Merkur ostaje u znaku Ribe sve do 15. aprila, što znači da će i dalje dominirati emocije, intuicija i suptilni signali.

Ovo je vrijeme za:

razgovore koji traže empatiju postavljanje zdravih granica donošenje odluka bez pritiska povlačenje iz buke i vraćanje sebi

Mentalni ritam je sporiji, ali dublji – i upravo u tome leži njegova snaga.

Najveća promjena: manje mentalnog šuma

Jedan od najvažnijih efekata ovog tranzita je osjećaj rasterećenja.

Lakše se razdvaja bitno od nebitnog. Lakše se prepoznaje šta je intuicija, a šta strah ili umor. Vraća se unutrašnji red, iako proces i dalje traži strpljenje i tišinu.

Šta se sada pokreće

Sa direktnim Merkurom:

komunikacija postaje jasnija dogovori se lakše završavaju stare teme konačno dobijaju epilog

Ovo je idealno vrijeme za povratak nedovršenim razgovorima, porukama i odlukama.

Dodatno olakšanje dolazi početkom aprila, kada Merkur ulazi u skladniji odnos sa Jupiter, donoseći širu sliku, optimizam i više povjerenja u sopstvene procjene.

Nakon 15. aprila, ulaskom Merkura u Ovan, tempo se ubrzava, a odluke postaju direktnije i hrabrije.

Šta očekuje svaki znak

Ovan

Unutrašnja buka se smiruje. Vrijeme je za povlačenje, završavanje starih tema i mentalni odmor. Nakon 15. aprila dolazi vaš tempo.

Bik

Razjašnjavaju se odnosi i planovi. Jasnije vidite kome vjerujete i u šta vrijedi ulagati energiju.

Blizanci

Vraća se profesionalna jasnoća. Lakše definišete ciljeve i pravac, posebno u komunikaciji sa autoritetima.

Rak

Ponovo vjerujete svom putu. Odluke vezane za budućnost sada dobijaju dublji smisao.

Lav

Otvaraju se osjetljive teme – novac, povjerenje i odnosi. Važno je sačekati da se emocije slegnu prije odluka.

D‌jevica

Odnosi dolaze u fokus. Nejasnoće se razrješavaju, a važni razgovori mogu donijeti prekretnicu.

Vaga

Vraća se red u svakodnevici. Obaveze, posao i zdravlje traže smiren i organizovan pristup.

Škorpija

Kreativnost i emocije ponovo teku. Vrijeme je za izražavanje, ljubav i povratak onome što vas raduje.

Strijelac

Fokus na domu i porodici. Stabilnost dolazi kroz iskrene razgovore i uređivanje ličnog prostora.

Jarac

Komunikacija dobija snagu. Dobro vrijeme za dogovore, papire i donošenje važnih odluka.

Vodolija

Novac i vrijednosti dolaze u fokus. Jasnije postavljate granice i prepoznajete svoju stvarnu vrijednost.

Ribe

Najintenzivnije osjećate ovaj tranzit. Vraća vam se glas, fokus i sigurnost u sopstvene odluke.

Jasno sagledavanje

Period do 9. aprila nije vrijeme za nagle poteze, već za jasno sagledavanje svega što se pokrenulo tokom retrogradnog ciklusa.

Прољеће-жена

Zanimljivosti

April ovom horoskopskom znaku donosi finansijski procvat

Ono što sada odlučite ima veću težinu – jer dolazi iz dubljeg razumijevanja, a ne iz impulsivne reakcije.

Više iz rubrike

Нино Корси

Zanimljivosti

Mjesec dana u Italiji potpuno besplatno: Moguće je, evo i kako

3 h

0
Прољеће-жена

Zanimljivosti

April ovom horoskopskom znaku donosi finansijski procvat

3 h

0
Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

Zanimljivosti

Zanijeli se na groblju! Muškarac potpuno nag, a žena sjedi na spomeniku

8 h

0
Зашто генерација З отворено говори о платама на послу?

Zanimljivosti

Zašto generacija Z otvoreno govori o platama na poslu?

9 h

0

