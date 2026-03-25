Merkur ide direktno: Donosite sudbonosne odluke o ljubavi, poslu i novcu

Nakon višesedmične konfuzije i unutrašnjih preispitivanja, planeta komunikacije konačno mijenja smjer. Merkur je 20. marta 2026. krenuo direktno na 8°29’ u znaku Ribe, završavajući retrogradni ciklus koji je trajao od 26. februara.

Iako je retrogradno kretanje završeno, njegov uticaj se još ne povlači u potpunosti – postretrogradna “sjena” traje sve do 9. aprila. Upravo taj period donosi ključne uvide, razjašnjenja i odluke koje mogu imati dugoročne posljedice.

Vrijeme kada se misli konačno slažu

Retrogradni Merkur u Ribama često donosi stanje u kojem osjećamo mnogo, ali teško pronalazimo prave riječi. Intuicija je pojačana, ali logika kasni – pa su mnogi u proteklim sedmicama imali utisak da se nalaze u magli.

Sada, kada Merkur ide direktno, taj "unutrašnji haos" počinje da dobija smisao. Misli se povezuju, rečenice dolaze lakše, a odluke dobijaju čvršći oslonac.

Ipak, ovo nije nagli preokret. Proces ide postepeno:

prvo dolazi osjećaj da se nešto pomjera, zatim razumijevanje – a tek onda konkretna akcija.

Zato je period do 9. aprila posebno važan. Vraćamo se istim temama, ali sa novom sviješću i zrelijim uvidima.

Ribe i dalje oblikuju način razmišljanja

Merkur ostaje u znaku Ribe sve do 15. aprila, što znači da će i dalje dominirati emocije, intuicija i suptilni signali.

Ovo je vrijeme za:

razgovore koji traže empatiju postavljanje zdravih granica donošenje odluka bez pritiska povlačenje iz buke i vraćanje sebi

Mentalni ritam je sporiji, ali dublji – i upravo u tome leži njegova snaga.

Najveća promjena: manje mentalnog šuma

Jedan od najvažnijih efekata ovog tranzita je osjećaj rasterećenja.

Lakše se razdvaja bitno od nebitnog. Lakše se prepoznaje šta je intuicija, a šta strah ili umor. Vraća se unutrašnji red, iako proces i dalje traži strpljenje i tišinu.

Šta se sada pokreće

Sa direktnim Merkurom:

komunikacija postaje jasnija dogovori se lakše završavaju stare teme konačno dobijaju epilog

Ovo je idealno vrijeme za povratak nedovršenim razgovorima, porukama i odlukama.

Dodatno olakšanje dolazi početkom aprila, kada Merkur ulazi u skladniji odnos sa Jupiter, donoseći širu sliku, optimizam i više povjerenja u sopstvene procjene.

Nakon 15. aprila, ulaskom Merkura u Ovan, tempo se ubrzava, a odluke postaju direktnije i hrabrije.

Šta očekuje svaki znak

Ovan

Unutrašnja buka se smiruje. Vrijeme je za povlačenje, završavanje starih tema i mentalni odmor. Nakon 15. aprila dolazi vaš tempo.

Bik

Razjašnjavaju se odnosi i planovi. Jasnije vidite kome vjerujete i u šta vrijedi ulagati energiju.

Blizanci

Vraća se profesionalna jasnoća. Lakše definišete ciljeve i pravac, posebno u komunikaciji sa autoritetima.

Rak

Ponovo vjerujete svom putu. Odluke vezane za budućnost sada dobijaju dublji smisao.

Lav

Otvaraju se osjetljive teme – novac, povjerenje i odnosi. Važno je sačekati da se emocije slegnu prije odluka.

D‌jevica

Odnosi dolaze u fokus. Nejasnoće se razrješavaju, a važni razgovori mogu donijeti prekretnicu.

Vaga

Vraća se red u svakodnevici. Obaveze, posao i zdravlje traže smiren i organizovan pristup.

Škorpija

Kreativnost i emocije ponovo teku. Vrijeme je za izražavanje, ljubav i povratak onome što vas raduje.

Strijelac

Fokus na domu i porodici. Stabilnost dolazi kroz iskrene razgovore i uređivanje ličnog prostora.

Jarac

Komunikacija dobija snagu. Dobro vrijeme za dogovore, papire i donošenje važnih odluka.

Vodolija

Novac i vrijednosti dolaze u fokus. Jasnije postavljate granice i prepoznajete svoju stvarnu vrijednost.

Ribe

Najintenzivnije osjećate ovaj tranzit. Vraća vam se glas, fokus i sigurnost u sopstvene odluke.

Jasno sagledavanje

Period do 9. aprila nije vrijeme za nagle poteze, već za jasno sagledavanje svega što se pokrenulo tokom retrogradnog ciklusa.

Ono što sada odlučite ima veću težinu – jer dolazi iz dubljeg razumijevanja, a ne iz impulsivne reakcije.