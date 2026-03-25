Mjesec dana u Italiji potpuno besplatno: Moguće je, evo i kako

Naučni projekat u Italiji traži zdrave volontere između 18 i 40 godina koji žele da isprobaju kako umjeren boravak na velikim visinama utiče na tijelo, metabolizam i izdržljivost.

U srcu Nacionalnog parka Stelvio, na 2.265 metara nadmorske visine, u legendarnoj planinskoj kući Nino Korsi, počinje jedinstveni naučni eksperiment.

Hronika Sedam uhapšenih zbog droge, pretresi na 12 lokacija

Organizatori traže dobrovoljce koji žele da provedu četiri nedjelje na planini uz sve troškove pokrivene i bruto naknadu od 400 evra.

Učesnici će boraviti u planinskoj kući sa potpuno obezbijeđenim smještajem i ishranom, dok će za svoj doprinos istraživanju koje vodi "Eurak Riserč" iz Bolcana dobiti i novčanu naknadu.

Cilj istraživanja

Studija pod nazivom Moderejt Altitude Helti Ekspožur (MAHE) ima za cilj da ispita kako boravak od četiri nedjelje na oko 2.300 metara nadmorske visine utiče na ljudski organizam, od srca i pluća, preko metabolizma i sna, do fizičke izdržljivosti.

Hronika Hapšenje u Gradišci: "Pao" zbog tri teške krađe

Većina prethodnih istraživanja fokusirala se na ekstremne visine iznad 3.000 metara, dok ova studija popunjava prazninu u znanju o umjerenim nadmorskim visinama, koje su često posjećene od strane planinara i turista.

Kako će se istraživanje sprovoditi

Prije boravka u planinskoj kolibi, učesnici će provesti jednu nedjelju na nižoj visini (720 metara) u Silandru, gdje će biti obavljena osnovna medicinska mjerenja.

Po završetku mjesec dana u planini, slijedi još jedna nedjelja testiranja u centrali "Eurak Riserč" u Bolcanu.

Studija koristi savremenu opremu, uključujući prenosive ehografe, senzore za kontinuirano praćenje šećera u krvi i uređaje za analizu volumena krvi i hemoglobina.

Ko može da se prijavi

Projekt je otvoren za zdrave muškarce i žene od 18 do 40 godina, normalne tjelesne težine.

Banja Luka Pravobranilaštvo dobilo spor protiv Autoprevoza oko zemljišta na staroj autobuskoj stanici

Od kandidata se očekuje da ne puše, ne zloupotrebljavaju alkohol ili narkotike, nemaju hronične bolesti, specifične dijete poput veganstva, intenzivan trening više od dva puta nedjeljno ili boravak na visinama iznad 1.500 metara u posljednjih mjesec dana.

Kada i gdje

Studija će se odvijati u avgustu i septembru 2026. godine, a nakon boravka u planini učesnici završavaju sa medicinskim kontrolama u Bolcanu.

Zašto je ovo prilika koju ne treba propustiti

Pored naučnog značaja i jedinstvenog iskustva života na planini, učesnici dobijaju hranu, smještaj i finansijsku naknadu, što čini ovaj projekat idealnom avanturom za sve koji vole prirodu, istraživanje ljudskih granica i nezaboravne planinske prizore.

Pozadina: Ovakvi projekti su dio sve većeg interesovanja nauke za efekte umjerenih nadmorskih visina na ljudsko zdravlje.

Zanimljivosti April ovom horoskopskom znaku donosi finansijski procvat

Uz sve više turista i planinara koji posjećuju planinska područja Evrope, rezultati studije mogu pomoći u oblikovanju savjeta za fizičku spremnost, ishranu i bezbjednost na planini, prenosi "Blic".