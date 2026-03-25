Logo
Large banner

Horoskop za srijedu 25. mart: Bikovi se zaljubljuju, Jarčevima se komplikuje poslovna situacija

Autor:

ATV

25.03.2026

08:10

Komentari:

0
Foto: pexels/Pavel Danilyuk

Još jedan uzbudljiv astrološki dan je pred nama, a evo šta očekuje svaki horoskopski znak.

OVAN

LjUBAV: Otvoreni ste i vrlo direktni u pokazivanju naklonosti, što je dobro sve dok niste i napadni. POSAO: Promjene podređenih ili ljudi koji nešto rade za vas. ZDRAVLjE: Alergija.

BIK

LjUBAV: Moguća uzbudljiva veza, možda virtuelna, kao i mješanje posla i zadovoljstva. POSAO: Imaćete ogroman kreativni naboj, koji ćete uspješno iskoristiti na poslu. ZDRAVLjE: Problem sa hormonima.

BLIZANCI

LjUBAV: Ništa novo se neće desiti, nemojte očekivati ništa specijalno. POSAO: Možete uspešno da se bavite trgovinom, transportom, kao i komunikacijom i administracijom. ZDRAVLjE: Solidno.

RAK

LjUBAV: Moguća ljubav sa nekim koga ste upoznali preko prijatelja ili je iz kruga prijatelja. POSAO: Možda ćete učiti neke stvari koje treba da vam pomognu u karijeri. ZDRAVLjE: Dobro.

LAV

LjUBAV: Moguće je da će vas zainteresovati neko dosta stariji. POSAO: Iako ulažete velike napore u ostvarenje finansijske stabilnosti, trpećete zbog neplaniranih troškova ili dugova. ZDRAVLjE: Gastritis.

DJEVICA

LjUBAV: Nemojte očekivati promjene u ovoj sferi. POSAO: Imaćete finansijskih problema zbog neplaniranih troškova iz prethodnih nedjelja. ZDRAVLjE: Nervoza loše utiče na stomak.

VAGA

LjUBAV: Imaćete prilike da ostvarite kontakt sa više zainteresovanih osoba. POSAO: Danas biste mogli da dobijete priliku koju čekate već neko vrijeme. ZDRAVLjE: Slabije.

ŠKORPIJA

LjUBAV: Partner će vam prirediti prijatno iznenađenje, koje će vas obradovati. POSAO: Dobićete ponudu koja će dobro zvučati samo u priči. ZDRAVLjE: Problemi u predjelu karlice.

STRIJELAC

LjUBAV: Moguće je da ćete praviti planove za zajedničko putovanje. POSAO: Napredak u poslovima vezanim za trgovinu i transport, pogotovo u vezi s inostranstvom. ZDRAVLjE: Slabiji imunitet.

JARAC

LjUBAV: Imaćete neobične reakcije koje neće biti odgovarajuće. POSAO: Napravićete propuste ili greške zbog kojih biste mogli trpeti, pogotovo na planu finansija. ZDRAVLjE: Neuredna ishrana.

VODOLIJA

LjUBAV: Ne očekujte da se nešto posebno desi danas, vjerovatno će vam više prijati da se osamite nego bilo šta drugo. POSAO: Kadrovske promjene u firmi ili rad od kuće. ZDRAVLjE: Stabilno.

RIBE

LjUBAV: Moguć je fizički kontakt sa izabranom osobom ili pak prekid veze. POSAO: Promjene, posebno u vezi s partnerskim poslovima ili promjenama stavki u izvjesnim ugovorima. ZDRAVLjE: Malokrvnost.

(informer)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

zvijezde

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

49

Ispovijest hrabre radnice koja je savladala pljačkaša: Ne bojim se, udario me je u glavu

10

22

Zanijeli se na groblju! Muškarac potpuno nag, a žena sjedi na spomeniku

10

16

Žestok udar na promociju Sarajevske hagade: To je ritual, ne dolazite!

10

10

Preminuo legendarni muzičar

10

03

Bećirović opet ima svoju istoriju: "Sarajevsku hagadu spasili muslimani od nacista i velikosrpske agresije"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner