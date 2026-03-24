Ovo je najljuća paprika na svijetu, toliko ljuta da je ne možete nigdje kupiti

Papričice dolaze u bezbroj oblika, boja i veličina, ali jedna od njihovih najvažnijih razlika je ljutina. Raspon seže od blagih, poput jalapenja, do vatrenih kao što su tajlandske "ptičje oko" čili papričice.

Ipak, jedna papričica podiže ljutinu na sasvim novu razinu. Stvorena sa jednim ciljem - da bude što ljulja - Pepper Ks trenutno drži titulu najveće papričice na svijetu, piše Food Republic.

Nevjerovatnih 2,69 miliona Skovilova

Paprika X je najviše rangirana na Skovilovoj skali, standardnoj mjeri ljutine ljute papričice. Iako se skala kreće od nule do nekoliko miliona Skovilovih jedinica (SHU), Paprika X ima zapanjujući prosjek od 2.693.000 SHU.

Poređenja radi, kajenski biber, koji je dovoljno ljut da otjera štetočine iz vaše bašte, ima između 30.000 i 50.000 SHU. Iako se to i dalje smatra ljutim u svijetu čilija, paprika X je u posebnoj kategoriji, čak i u poređenju sa drugim ljutim papričicama na svijetu.

Peper X se pojavio 2023. godine i nije prirodna sorta, već je namjerno stvoren da bude najljuća na svijetu. Razvio ju je Ed Kari, legenda u svijetu ljutine, tokom decenija selektivnog uzgoja paprika sa najpoželjnijim karakteristikama.

Proces je podrazumevao prenos polena sa jednog cvijeta na drugi kako bi se kombinovale željene osobine. U slučaju paprike Pepper X, cilj je bio da se maksimizira količina kapsaicinoida - jedinjenja koja paprikama daju ljutinu.

Da li je uopšte moguće probati Peper H?

Ako ste avanturistički nastrojeni ili ste samo radoznali da li možete da podnesete ljutinu paprike Pepper X, vesti nisu dobre - gotovo je nemoguće doći do nje. Trenutno je nemoguće kupiti sirovu papriku Pepper X ili njeno sjeme, koje je isključivo vlasništvo Ed Karijeve kompanije PuckerButt Pepper. Ovo je kako bi se spriječila neovlašćena upotreba njegovih proizvoda, kao što se dogodilo sa njegovim prethodnim izumom, ozloglašenom paprikom Carolina Reaper - bivšim nosiocem titule najljuće paprike na svijetu.

Savjeti Ovaj trik će punjenim paprikama dati bogatiji i puniji ukus

Kompanija „PuckerButt Pepper Company“ je jedno od rijetkih mjesta za kupovinu ekskluzivnih proizvoda „Pepper X“, uključujući ljute sosove koji se kreću po ljutini od srednje do onoga što opisuju kao „bolno ljuto“. „Currie“ je takođe sarađivao sa drugim brendovima kako bi lansirao proizvode sa „Pepper X“.

Upozorenje od samog tvorca

Izgleda da ne gubite mnogo time što ne možete da jedete sirovu papriku. U intervjuu za časopis „Scientific American“, sam Kari je opisao intenzivno iskustvo: „Dobijete samo milisekundu ukusa, a onda ljutina jednostavno nestane. Zaista nije prijatno iskustvo. Ne bih preporučio da je jedete sirovu, a ako neko želi da to ponovo uradim, moraće da mi plati mnogo novca... Trebalo mi je pet do šest sati da se oporavim od Paprike X.“

Ako sam tvorac paprike preporučuje da se ne jede sirova, vjerovatno je mudro poslušati savjet - po svemu sudeći, bilo bi potrebno mnogo više od čaše mlijeka da se ugasi takav požar.

