Nevjerovatna cifra: Bik prodat za 143.000 evra

Bik pod imenom “Grenit Ridž Velositi” (Granite Ridge Velocity V42) prodat je za čak 235.000 australijskih dolara (oko 143.000 evra), čime je postao jedan od najskupljih Angus bikova ikada prodatih u toj australijskoj saveznoj državi.

Kupac je uzgojno gazdinstvo iz savezne države Novi Južni Vels, koje je odlučilo da uloži značajna sredstva u vrhunsku genetiku.

Prema riječima kupaca, bik ih je uvjerio veoma čvrstom građom, izraženim tjelesnim karakteristikama i mirnim temperamentom. Važnu ulogu u odluci o kupovini imali su i kvalitet dlake i kože, kao i vrlo dobri genetski pokazatelji proizvodnih svojstava.

U uzgoju goveda vrhunski rasplodni bikovi smatraju se dugoročnom investicijom. Jedan bik može tokom više godina snažno da utiče na genetiku cijelog stada, bilo prirodnim pripustom ili korišćenjem sjemena u vještačkom osjemenjavanju.

Stručnjaci iz stočarske industrije ističu kako ovako visoka cijena potvrđuje trajno snažnu potražnju za kvalitetnom Angus genetikom. Posebno su uzgojna gazdinstva koja sprovode selekcijske programe spremna da značajno ulažu u bikove koji mogu da poboljšaju rast, kvalitet mesa i prilagodljivost njihovih stada.

Popularna Angus rasa

Angus rasa već godinama uživa veliku popularnost u svjetskom govedarstvu, ponajprije zbog kvalitetnog mesa, dobre konverzije hrane i prilagodljivosti različitim proizvodnim uslovima.

Upravo zbog tih svojstava vrhunski rasplodni primerci često postižu veoma visoke cijene na aukcijama širom svijeta, piše Agrarhojte.