Panika u Beogradu: Muškarac s mačetom upao u kafić

Autor:ATV
24.03.2026
10:15
Komentari:0
Beogradska policija uhapsila je sinoć A. S. (31) nakon što je naoružan ušao u ugostiteljski objekat na Vračaru, izazvavši paniku među prisutnima.
U popularnom beogradskom naselju Vračar odigrala se prava drama kada je muškarac ušao u kafić noseći mačetu. Gosti i prolaznici odmah su obavijestili policiju, nakon što su uočili naoružano lice.
Zahvaljujući brzoj reakciji policije i prisebnosti građana, incident je okončan bez povrijeđenih.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ubrzo su stigli na lice mjesta i locirali osumnjičenog, koji je zatim uhapšen.
Pretresom je utvrđeno da je, osim mačete, kod sebe imao i palicu, koja mu je oduzeta.
Osumnjičeni je priveden u policijsku stanicu, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje će odrediti dalju kvalifikaciju djela i mjere zadržavanja.
Motiv ovog upada za sada nije poznat, a istraga je u toku.
Policija je apelovala na građane da u sličnim situacijama ne pokušavaju sami da savladaju naoružana lica, već da odmah potraže zaklon i pozovu broj 192, prenosi Telegraf.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
38
12
33
12
28
12
20
12
19
Trenutno na programu