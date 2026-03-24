Panika u Beogradu: Muškarac s mačetom upao u kafić

Beogradska policija uhapsila je sinoć A. S. (31) nakon što je naoružan ušao u ugostiteljski objekat na Vračaru, izazvavši paniku među prisutnima.

Panika među gostima

U popularnom beogradskom naselju Vračar odigrala se prava drama kada je muškarac ušao u kafić noseći mačetu. Gosti i prolaznici odmah su obavijestili policiju, nakon što su uočili naoružano lice.

Zahvaljujući brzoj reakciji policije i prisebnosti građana, incident je okončan bez povrijeđenih.

Uhapšen sa više predmeta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ubrzo su stigli na lice mjesta i locirali osumnjičenog, koji je zatim uhapšen.

Pretresom je utvrđeno da je, osim mačete, kod sebe imao i palicu, koja mu je oduzeta.

Osumnjičeni je priveden u policijsku stanicu, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje će odrediti dalju kvalifikaciju djela i mjere zadržavanja.

Motiv ovog upada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

Policija je apelovala na građane da u sličnim situacijama ne pokušavaju sami da savladaju naoružana lica, već da odmah potraže zaklon i pozovu broj 192, prenosi Telegraf.