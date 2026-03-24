Panika u Beogradu: Muškarac s mačetom upao u kafić

ATV

24.03.2026

10:15

Паника у Београду: Мушкарац с мачетом упао у кафић

Beogradska policija uhapsila je sinoć A. S. (31) nakon što je naoružan ušao u ugostiteljski objekat na Vračaru, izazvavši paniku među prisutnima.

Panika među gostima

U popularnom beogradskom naselju Vračar odigrala se prava drama kada je muškarac ušao u kafić noseći mačetu. Gosti i prolaznici odmah su obavijestili policiju, nakon što su uočili naoružano lice.

Zahvaljujući brzoj reakciji policije i prisebnosti građana, incident je okončan bez povrijeđenih.

Uhapšen sa više predmeta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ubrzo su stigli na lice mjesta i locirali osumnjičenog, koji je zatim uhapšen.

Pretresom je utvrđeno da je, osim mačete, kod sebe imao i palicu, koja mu je oduzeta.

Osumnjičeni je priveden u policijsku stanicu, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje će odrediti dalju kvalifikaciju djela i mjere zadržavanja.

Motiv ovog upada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

Policija je apelovala na građane da u sličnim situacijama ne pokušavaju sami da savladaju naoružana lica, već da odmah potraže zaklon i pozovu broj 192, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

mačeta

napad mačetom

Beograd

Стигли "супер радари": Снимају чак 9 прекршаја и брзину, али то није све

Srbija

Stigli "super radari": Snimaju čak 9 prekršaja i brzinu, ali to nije sve

3 h

0
Агресија НАТО на СР Југославију: Више хиљада мртвих, напад без одобрења СБ УН-а

Srbija

Agresija NATO na SR Jugoslaviju: Više hiljada mrtvih, napad bez odobrenja SB UN-a

4 h

3
Незапамћена трагедија: Дјечак попио отров мислећи да је сок и преминуо

Srbija

Nezapamćena tragedija: Dječak popio otrov misleći da je sok i preminuo

13 h

0
Иди, или ћу и тебе убити: Рођак дјевојке која је убила бившег открио језиве детаље

Srbija

Idi, ili ću i tebe ubiti: Rođak djevojke koja je ubila bivšeg otkrio jezive detalje

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

38

Uhapšen maloljetnik, osumnjičen za krađu 3.500 evra iz kladionice

12

33

"Luka Modrić je 50 odsto naš": Isječak iz nove srpske komedije podijelio Hrvate

12

28

PSS: Stanivuković još u pritvoru

12

20

Petrić: Izborni gubitnici dvije decenije ponavljaju da gube izbore jer nema tehnologije

12

19

Dodik: Nikada ne smijemo odustati od Srpske i njenog statusa, BiH je iluzija

