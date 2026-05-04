Crnogorac na kruzeru na kojem je registrovan smrtonosni virus: "Sve što želimo je da idemo kući"

Na kruzeru na kojem su, prema nezvaničnim informacijama, tri osobe preminule zbog sumnje na hantavirus, nalaze se i državljani Crne Gore.

Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore saopšteno je da u ovom trenutku nemaju podatke da su crnogorski državljani među oboljelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju.

Institut za javno zdravlje saopštio je da ga je Nacionalna kontakt tačka za Međunarodni zdravstveni pravilnik iz Holandije obavijestila o pojavi epidemije nepoznatog uzroka na putničkom kruzeru koji plovi pod holandskom zastavom, prenosi portal RTCG.

Kako navode, dobijena je informacija da se na brodu nalazilo 147 osoba, uključujući 88 putnika iz sljedećih zemalja: Velika Britanija, Španija, Francuska, Njemačka, Grčka, Belgija, Poljska, Irska, Turska, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Novi Zeland, Australija, Argentina, Japan, Filipini, Rusija, Ukrajina, Crna Gora, Indija, Portugal, Gvatemala i Holandija.

"Kod svih osoba koje su imale simptome registrovana je groznica i bolest slična gripu; neke osobe su prijavile gastrointestinalne simptome i ekstremni umor, dok su druge razvile upalu pluća. Prema dostupnim podacima, sumnja se na infekcije izazvane hantavirusom, uključujući tri smrtna ishoda", ističe se u saopštenju.

"Institut za javno zdravlje Crne Gore je, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzeo aktivnosti radi prikupljanja dodatnih informacija. Nakon pristizanja odgovora od relevantnih međunarodnih institucija, javnost će biti blagovremeno obaviještena", navodi se u saopštenju.

Kako poručuju, hantavirusne infekcije najčešće se prenose kontaktom sa izlučevinama zaraženih glodara, odnosno udisanjem čestica kontaminiranih urinom, fecesom ili pljuvačkom glodara.

Putnici na ekspedicijskom kruzeru "MV Hondius" proživljavaju pravu zdravstvenu dramu nakon izbijanja sumnje na opasan virus, dok vlasti Zelenortske Republike odbijaju da dozvole iskrcavanje bolesnih putnika sa broda usidrenog ispred glavnog grada Praje.

Prema dostupnim informacijama, do sada su tri osobe preminule, a sumnja se na zarazu hantavirusom – rijetkim, ali potencijalno smrtonosnim virusom koji prenose glodari. Među preminulima je i bračni par iz Holandije, dok je još nekoliko slučajeva pod sumnjom, uključujući 69-godišnjeg Britanca koji je hitno prebačen na liječenje u Johanesburg, gd‌je se nalazi na intenzivnoj njezi.

Situaciju dodatno dramatizuje emotivan apel jednog putnika sa broda. Američki putopisni bloger Džejk Rozmarin obratio se javnosti putem društvenih mreža direktno iz svoje kabine na brodu.

"Trenutno sam na brodu MV Hondius i ovo što se dešava je veoma stvarno za sve nas ovd‌je", poručio je.

"Nismo samo priča, nismo samo naslovi – mi smo ljudi. Ljudi sa porodicama, sa životima, sa ljudima koji nas čekaju kod kuće", dodao je.

Vidno potresen i u suzama, dodao je da je neizvjesnost najteži dio situacije: "Sve što trenutno želimo jeste da se osjećamo bezbjedno i da se vratimo kući. Ako vidite izvještaje o ovome, sjetite se da iza toga stoje stvarni ljudi."

Ekspedicijski kruzer isplovio je prije oko tri ned‌jelje iz Ušuaje u Argentini i tokom plovidbe preko Atlantika imao više zaustavljanja. Na brodu se nalazi oko 149 putnika i članova posade iz čak 23 zemlje.

Brod plovi pod holandskom zastavom

Pošto brod plovi pod holandskom zastavom, Holandija koordinira konzularnu pomoć. Iz kompanije su potvrdili da se suočavaju sa „ozbiljnom medicinskom situacijom“ i naveli da čekaju odobrenje za iskrcavanje putnika, posebno onih kojima je potrebna hitna pomoć.

Uprkos pritiscima, vlasti Zelenortske Republike zasad odbijaju da dozvole iskrcavanje. Prema pisanju lokalnih medija, zdravstvene vlasti smatraju da bi brod trebalo da nastavi svoju rutu kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo od potencijalne zaraze. U međuvremenu, među putnicima vlada napetost i strah, budući da inkubacija hantavirusa može trajati i do osam ned‌jelja, što dodatno otežava procjenu ko je zaražen.

Prva žrtva bio je 70-godišnji Holanđanin koji je preminuo 11. aprila. Njegova supruga se razboljela tokom povratka kući i preminula 27. aprila. Istog dana teško se razbolio i britanski državljanin, koji je potom evakuisan u Južnu Afriku, gd‌je je potvrđen soj hantavirusa. Dana 2. maja preminuo je i njemački putnik, dok se trenutno na brodu nalaze i dva člana posade sa teškim respiratornim simptomima.

U pismu upućenom putnicima, u koje su mediji imali uvid, kompanija navodi da „reaguje na nekoliko slučajeva neidentifikovanog virusa“ i potvrđuje još jednu smrt tokom noći. Putnicima je preporučeno nošenje maski, održavanje distance i smanjenje kontakata.

Hantavirusi su grupa virusa koje najčešće prenose glodari, a na ljude se mogu prenijeti kontaktom sa njihovim izlučevinama. Iako se obično ne prenose sa čovjeka na čovjeka, mogu izazvati teške bolesti poput hantavirusnog plućnog sindroma ili hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom. Prema podacima američkog CDC-a, stopa smrtnosti može dostići i 40 odsto. Epidemiolog Majkl Bejker izjavio je za Bi-Bi-Si da je vjerovatno da su se putnici zarazili prije ukrcavanja, upravo zbog dugog perioda inkubacije.

(B92)