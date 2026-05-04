Logo
Large banner

Đulijani skinut sa respiratora: I dalje u bolnici zbog upale pluća

04.05.2026 21:55

Komentari:

0
Ђулијани скинут са респиратора: И даље у болници због упале плућа
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Bivši gradonačelnik Njujorka Rudolf Đulijani sada diše samostalno nakon što je hospitalizovan i stavljen na respirator zbog upale pluća, saopštio je danas njegov portparol Ted Gudman.

"Đulijani je u kritičnom, ali stabilnost stanju u bolnici na Floridi i pod nadzorom je ljekara kao mjera predostrožnosti", rekao je Gudman, prenosi AP.

Prema njegovim riječima, njegovo stanje je pogoršano usljed hronične bolesti disajnih puteva koju povezuju sa izloženošću prašini i toksinima tokom napada 11. septembra 2001. godine na Svjetski trgovinski centar.

"Ovo stanje komplikuje svaku respiratornu bolest, a virus je brzo preopteretio njegov organizam, zbog čega je bila neophodna mehanička ventilacija kako bi se održao adekvatan nivo kiseonika", navodi Gudman.

Portparol je dodao da su porodica i lekari uz njega i da su zahvalni na "velikom talasu podrške".

Ђулијано

Svijet

Hospitalizovan Rudi Đulijani, nalazi se u kritičnom stanju

Đulijani (81) je hospitalizovan u blizini Palm Biča na Floridi nakon što je u petak tokom svog onlajn programa imao napad kašlja.

Đulijani, gradonačelnik Njujorka od 1994. godine do 2001. godine, postao je poznat kao "gradonačelnik Amerike" nakon terorističkih napada 11. septembra, a ranije bio na poziciji federalnog tužioca poznat po borbi protiv mafije i korupcije.

Kasnije je postao advokat i savetnik američkog predsjednika Donalda Trampa i igrao je ključnu ulogu u njegovim pokušajima da ospori rezultate izbora 2020. godine.

Tramp je u juče na društvenoj mreži rekao da je Đulijani "pravi borac" i "najbolji gradonačelnik u istoriji Njujorka".

Đulijani je ranije bio hospitalizovan nakon saobraćajne nezgode 2024. godine.

Podijeli:

Tagovi :

Rudi Đulijani

hospitalizacija

zdravstveno stanje

upala pluća

Bolest

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Словак тровао дјечију храну отровом за пацове: Откривен мотив језивог злочина

Svijet

Slovak trovao dječiju hranu otrovom za pacove: Otkriven motiv jezivog zločina

3 h

0
Авион

Svijet

Avion udario u zgradu u Brazilu, ima poginulih

3 h

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Tramp: Iran će biti "zbrisan sa lica zemlje"

3 h

0
Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Svijet

Španska policija presrela brod sa 40 tona kokaina

4 h

0

  • Najnovije

23

07

Upozorenje stanovnicima Kijeva na evakuaciju zbog prijetnji Zelenskog

23

03

Neobična intervencija u Zagrebu: Majstori prilikom popravke bojlera našli zmiju

22

59

Nesreća na auto-putu "9. januar": Auto sletjelo s nadvožnjaka, poginuo vozač

22

53

Pucnjava kod Bijele kuće: Jedna osoba upucana

22

52

Džejla Ramović za ATV otkrila da li postoji simbolika broja 1004

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner