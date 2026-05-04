Slovak trovao dječiju hranu otrovom za pacove: Otkriven motiv jezivog zločina

Za sada je još mnogo nepoznanica o slučaju uhapšenog Slovaka za kojeg se sumnja da je trovao dječju hranu, a prema nezvaničnim informacijama postoji velika mogućnost da je glavni motiv bila osveta, piše češki medij Blesk.

Prema navodima iz Bleskovog teksta, 39-godišnji Slovak koji je živio u Salcburgu, gdje ga je austrijska policija i uhapsila, navodno je bivši zaposleni kompanije u čiju je dječju kašicu stavljao otrov za pacove, dakle bivši radnik HiPP-a, a za osvetu se odlučio nakon što je u februaru prošle godine dobio otkaz, i to zbog promjena u tehnološkom procesu.

Iako, prema podacima Bleska, Slovak još uvijek negira bilo kakvu umiješanost u ovaj slučaj, istražitelji i dalje sprovode istragu i ispitivanja te će više detalja biti poznato kada budu završena.

Slovak je uhapšen u subotu, 2. maja, a do njega se navodno došlo jer je početkom aprila ove godine, kako piše DV, kompaniji u kojoj je radio poslao ucjenjivački mejl u kojem je tražio dva miliona evra u kriptovalutama.

Upravo ta elektronska pošta, tvrdi DV, bila je glavni trag na osnovu kojeg je policija došla do 39-godišnjeg Slovaka, i to nakon što su slučaj trovanja kašica počeli da istražuju sredinom aprila. Jedna od kašica koje je otrovao sredstvom za ubijanje pacova sadržala je čak 15 miligrama otrovne supstance, a osim u Austriji, otrovane kašice našle su svoj put i do češkog i slovačkog tržišta.

Ipak, istražitelji su do mogućeg krivca došli nakon dvije nedjelje istrage, a iako istraga još traje, nagađa se da je riječ o osveti HiPP-u zbog otkaza.

Iz te kompanije su putem društvenih mreža nakon hapšenja samo kratko poručili kako osjećaju olakšanje zbog napretka u istrazi i zahvalili istražiteljima na naporima da otkriju počinioca.

"Nastavićemo da vas informišemo čim budemo imali bilo kakve nove, potvrđene informacije", naveli su.

