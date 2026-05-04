Tramp: Iran će biti "zbrisan sa lica zemlje"

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je Teheranu totalnim uništenjem u slučaju napada na brodove američke mornarice koji će pratiti plovila kroz Ormuski moreuz u okviru operacije "Sloboda".

"Iranci će biti zbrisani sa lica Zemlje ako napadnu američke brodove", rekao je Tramp za televiziju "Foks njuz".

Tramp je juče najavio pomorsku operaciju "Sloboda", u kojoj će brodovi američke ratne mornarice poslužiti kao oružana pratnja trgovačkim brodovima koji su blokirani u Ormuskom moreuzu i nastoje da isplove iz blokade.

Iranska državna televizija objavila je da je iranska vojska spriječila ulazak američkih brodova u moreuz pogodivši ratni brod sa dvije rakete, što je kasnije demantovala Centralna komanda SAD, piše Srna.