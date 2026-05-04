Rusija proglasila primirje za Dan pobjede

Rusija proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja pobjede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Oružane snage Rusije preduzeće sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja. Rusija, u vezi sa proglašenim primirjem, očekuje da će i Ukrajina slijediti njen primjer, istaknuto je u saopštenju.

