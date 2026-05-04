Automobil se zabio u gomilu ljudi u centru Lajpciga, ima mrtvih

U incidentu sa putničkim automobilom koji se u ponedjeljak poslije podne dogodio u pješačkoj zoni u centru Lajpciga poginule su dvije osobe, a dvije su teško povrijeđene.

Vozilo se velikom brzinom zaletjelo u masu u samom centru grada Lajpciga, a policijska portparolka potvrdila je za agencije AFP i Rojters da ima više stradalih, dodajući da je situacija na terenu i dalje nejasna.

Očevici navode da je na mjestu događaja više tijela prekriveno platnima, a pominje se i napad nožem.

Angažovano je više od deset vozila hitne pomoći, dok su okolne bolnice proglasile stanje pripravnosti zbog masovnog priliva povrijeđenih.

Policija i dalje utvrđuje sve okolnosti ovog tragičnog događaja u Nemačkoj.

Policija je situaciju opisala kao izrazito nejasnu, a dodatni oprez izazvan je činjenicom da je Njemačku posljednjih godina potreslo nekoliko sličnih napada vozilima.

Među najtežim su incidenti na božićnim sajmovima u Berlin 2016. i Magdeburg 2024. godine, kao i napad tokom sindikalnog marša u Minhenu početkom 2025. godine.

Najnoviji incident dogodio se na glavnoj pješačkoj ulici u starom gradu, prostoru punom prodavnica i istorijskih zgrada, gdje se automobil direktno zaletio u gomilu ljudi, prenosi Jutarnji.