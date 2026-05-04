Kvar prizemljio avion španskog premijera Pedra Sančeza

Avion kojim je španski premijer Pedro Sančez putovao iz Madrida prema Jerevanu na samit Evropske političke zajednice (EPZ) prinudno je sletio u Ankaru zbog tehničkog problema, javila je španska novinska agencija EFE.

Pozivajući se na izvore iz kabineta premijera, agencija navodi da je službeni avion tipa erbas A310, kojim je Sančez putovao na sastanak Evropske političke zajednice u Jermeniji, morao da sleti u tursku prijestonicu zbog kvara.

Kvar je okarakterisan kao manji, ali su, prema protokolu, primijenjene sve bezbjednosne procedure.

Sančez je, nakon što je prenoćio u Ankari, nastavio put prema Jerevanu.

I ranije imao sličan problem

Španski premijer je i ranije imao sličan problem, kada je u septembru 2025. godine propustio sastanak o Ukrajini u Parizu nakon što se avion tipa falkon vratio u Madrid zbog tehničkog kvara, pa je tom prilikom učestvovao putem video-veze, podsjeća Anadolija.

Osmi Samit EPZ-a okuplja lidere 48 zemalja, a njime presjedavaju predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta i jermenski premijer Nikol Pašinjan.

Samit se fokusira na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblasti ekonomije, energetike transporta i digitalizacije, prenosi Tan‌jug.

Sastanak se održava uoči prvog bilateralnog sastanka EU - Jermenija.