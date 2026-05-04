Osumnjičen da je ubio brata: Zatražen pritvor za Elvisa Selimovića

ATV
04.05.2026 18:20

Јаке полицијске снаге у тузланском насељу Миладије: Овд‌је је Елвис убио свог брата Елдина
Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Elvisa Selimovića (44) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.

Selimović je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 2. maja 2026. godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata Eldina, nanio mu više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga.

Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imala tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli.

Uviđaj na mjestu događaja je obavio dežurni tužilac u saradnji sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije MUP-a TK.

Policijski istražioci su u jutarnjim satima 3. maja locirali i uhapsili osumnjičenog.

Nakon kriminalističke obrade Selimović je predat u nadležnost Tužilaštva nakon čega je postupajući tužilac donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

U toku su sva potrebna vještačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele ubistva.

Okružni sud u Doboju osudio je Savu Miloševića (30) iz Broda na 22 godine i tri mjeseca zatvora zbog teškog ubistva supruge Slađane Milošević (24), koju je ubio u sačekuši hicem iz automatske puške.

