Porodica ubijene Slađane šokirana presudom: To je premala kazna, ubio je majku dvoje djece!

Porodica Slađane Milošević, za čije ubistvo je osuđen njen suprug Savo Milošević, nezadovoljna je izrečenom presudom i smatra da je kazna morala biti strožija.

Okružni sud u Doboju Miloševiću je za teško ubistvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja izrekao jedinstvenu kaznu od 22 godine i tri mjeseca zatvora, dok je Aleksandar Ostojić oslobođen optužbe za pomaganje ubistva.

Marko Pantić, Slađanin otac, kaže da će porodica uložiti žalbu na presudu.

”Ne slažem se sa ovom odlukom suda. Mala je kazna s obzirom na to šta je počinio. To je trebala biti mnogo veća kazna. Po mom mišljenju sud ovo nije uradio kako je trebao da uradi”, rekao je Pantić.

Marko Pantić

On kaže da je šokiran odlukom suda koji je drugooptuženog Aleksandra Ostojića oslobodio optužbe za pomaganje u teškom ubistvu.

”Po svim pričama koje smo čuli, Ostojić je bio s njim. Nikako ne mogu da shvatim kako sad nema dokaza, a zna se da je bio i dovezao ga. Ne mogu da shvatim da je oslobođen. Mi ćemo obavezno uložiti žalbu i tražiti strožu kaznu”, rekao je Pantić.

Istog mišljenja je i Slađanina majka Nada Pantić.

Nada Pantić

”To je van svake pameti i s tom presudom nikako ne mogu da se složim. To je premala kazna. On je ubio majku dvoje male djece, s tim je i njih ”ubio”. Sin je završio sedam dana na dječijoj psihijatriji u Banjaluci. To je katastrofa”, rekla je Pantić, navodeći da bi kazna od 45 godina ili doživotnog zatvora bila adekvatna da se ”ubicama stane u kraj”.

Na izlasku iz suda optuženi Milošević je u oči gledao roditelje ubijene Slađane što ih je dodatno šokiralo.

”Ne znam kako uopšte ima obraza da nas pogleda. Njegovo ponašanje nije normalno”, rekla je majka ožalošćena majka.

Savin branilac Dušan Todorović rekao je da nije zadovoljan presudom.

Advokat Dušan Todorović

”Ovdje se postavlja pitanje da li je optuženi počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret ili ne. Budući da je optužen za teško ubistvo u sticaju sa drugim krivičnim djelom on je dobio malu kaznu. Izrečena kazna ukazuje na to da sud nije dovoljno ubijeđen da je donio pravilnu presudu. Po mom mišljenju presuda je duboko nepravedna i protiv nje ćemo uložiti žalbu”, rekao je Todorović navodeći da presuda nije zasnovana na pravno valjanim činjenicama.

U obrazloženju presude predsjednica sudskog vijeća Snežana Banjac Lopandić navela je da tužilaštvo tokom postupka nije dokazalo Ostojićevu krivicu. S druge strane kada je u pitanju Milošević smatra da izjave svjedoka, nalazi vještačenja i ostali materijalni dokazi nesumnjivo ukazuju da je on kriv za ubistvo.

”Milošević je oglašen krivim za teško ubistvo člana porodice kojeg je prethodno zlostavljao. Svi dokazi ukazuju na to, od toga da je on kritično jutro pozivao Slađanu, zatim sadržaj poruka iz njihovih telefona, ali i dokument koji je Slađana imala, a kojim je obaviještena da je protiv Save pokrenuta istraga za nasilje u porodici”, navela je Banjac Lopandić.

Ona kaže da je prilikom odmjeravanja kazne sud cijenio sve okolnosti, kako olakšavajuće, tako i otežavajuće.

”Optuženi je otac dvoje maloljetne djece, lošeg imovnog stanja. Cijenjena su i njegova ranija osuđivanost, pobude zbog kojih je počinio krivično djelo i drugo. Sud smatra da će se ovakvom kaznom postići svrha kažnjavanja”, rekla je Banjac Lopandić.