Pao u akciji "Kalibar": Pronađene puške, bajonet i municija

Policija PU Gradiška je u okviru operativne akcije "Kalibar", uhapsili A.K. iz Gradiške kod kojeg su pronađene vojna i automatska puška, bajonet i municija.

Lice A.K. se tereti da je počinio krivično d‌jelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Gradišci, a uz prethodno prikupljena operativna saznanja, 30.4.2026. godine, izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata i vozila koje koristi osumnjičeni, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti vojna puška, automatska puška, bajonet za automatsku pušku, kao i određena količina municije.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu protiv osumnjičenog, saopšteno je ispred PU Gradiška.