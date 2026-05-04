Pao u akciji "Kalibar": Pronađene puške, bajonet i municija

Autor:ATV
Policija PU Gradiška je u okviru operativne akcije "Kalibar", uhapsili A.K. iz Gradiške kod kojeg su pronađene vojna i automatska puška, bajonet i municija.
Lice A.K. se tereti da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.
Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Gradišci, a uz prethodno prikupljena operativna saznanja, 30.4.2026. godine, izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata i vozila koje koristi osumnjičeni, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti vojna puška, automatska puška, bajonet za automatsku pušku, kao i određena količina municije.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv osumnjičenog, saopšteno je ispred PU Gradiška.
