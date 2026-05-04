Muškarac preminuo na benzinskoj pumpi

Muškarac je danas preminuo na benzinskoj pumpi, u Sarajevu, u ulici Hamdije Čemerlića.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, riječ je o prirodnoj smrti.

Pretpostavlja se da je muškarcu najvjerovatnije pozlilo.

"Ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć je konstatovao smrt", dodaju iz policije.