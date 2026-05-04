Osoblje opomenulo gosta, a on izvukao pištolj!

04.05.2026 10:42

Foto: MUP Srbije

U jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu došlo je do incidenta kada je gost lokala napao konobara, a potom ga gađao metkom.

"Čovjek je popio, uzeo da zapali tompus, a unutra nije dozvoljen tompus. Opomenut je, a onda je krenuo da viče na nas, nakon čega je izvadio pištolj i počeo da prijeti. Potom je iz pištolja izvadio metak i bacio na konobara. Pozvali smo policiju i oni su reagovali. Niko nije povrijeđen", reklo je za Telegraf osoblje lokala.

Kako je Telegraf već pisao, tokom svađe gosta i osoblja lokala, gost je mlatio pištoljem i zaposlenima prijetio smrću, nakon čega je izvadio metak i gađao konobara.

Nakon upućenih prijetnji, gost je napustio lokal.

Brzom reakcijom policije, napadač je identifikovna kao D. R. (50), koji je priveden.

