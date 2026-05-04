Radnici ostali bez 3 godine doprinosa: Izvještaj protiv poslodavca zbog utaje

Prijedorska policija je Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor podnijeli Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica M.S. iz Novog Grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Utaja poreza i doprinosa“.

Navedeno lice se tereti da kao odgovorno lice društva ograničene odgovornosti iz Novog Grada nije podnijelo poreske prijave poreza po odbitku na ime poreza i doprinosa za zaposlene radnike za period od 2021. do 2024. godine.

Na ovaj način osumnjičeni je oštetio Budžet Republike Srpske za iznos od 53.951,36 KM, saopšteno je ispred Policijske Uprave Prijedor.