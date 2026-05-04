Logo
Large banner

Radnici ostali bez 3 godine doprinosa: Izvještaj protiv poslodavca zbog utaje

Autor:

ATV
04.05.2026 10:06

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Prijedorska policija je Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor podnijeli Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica M.S. iz Novog Grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Utaja poreza i doprinosa“.

Navedeno lice se tereti da kao odgovorno lice društva ograničene odgovornosti iz Novog Grada nije podnijelo poreske prijave poreza po odbitku na ime poreza i doprinosa za zaposlene radnike za period od 2021. do 2024. godine.

Na ovaj način osumnjičeni je oštetio Budžet Republike Srpske za iznos od 53.951,36 KM, saopšteno je ispred Policijske Uprave Prijedor.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

osumnjičen za utaju poreza

Novi Grad

Prijedor

budžet Republike Srpske

Policija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тужилаштво КС предложило једномјесечни притвор Тарику Прусцу

Hronika

Tužilaštvo KS predložilo jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu

17 h

0
Кристина Јоксимовић

Hronika

Otac našao odsječenu glavu u podrumu: Otkriven motiv ubistva Kristine Joksimović

1 d

0
Пожар касарна Автовац

Hronika

Uhapšeno jedno lice zbog podmetanja požara

1 d

0
Ово је Елдин којег је хладнокрвно убио брат, због Елвиса прије 2 године био блокиран град

Hronika

Ovo je Eldin kojeg je hladnokrvno ubio brat, zbog Elvisa prije 2 godine bio blokiran grad

1 d

0

  • Najnovije

12

02

Špirić: Usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma nikad nije bilo sporno za većinu u Klubu Srba

11

56

Srbina protjerali iz Hrvatske jer je mahao zastavom Republike Srpske

11

46

Kako je reagovao Vojaž na vijest da je Breskvica raskinula

11

37

Ako imate problema sa spavanjem, pokušajte da jedete ovo voće

11

27

Kako je Prusac mogao imati dozvolu za oružje: Osuđivan jer je 2016. godine pretukao majku i brata

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner