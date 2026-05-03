Uhapšeno jedno lice zbog podmetanja požara

ATV
03.05.2026 10:24

Пожар касарна Автовац
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske stanice Gacko su juče, 2. maja, identifikovali i uhapsili lice inicijala A.S. iz Gacka, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Paljevina“ iz člana 243. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Policijska stanica Gacko je, 2. maja 2026. godine, oko 15.30 časova zaprimila prijavu da je izbio požar u napuštenom objektu bivše kasarne, u mjestu Avtovac.

Uviđajem, koji su izvršili policijski službenici Policijske stanice Gacko utvrđeno je da je požar izazvan otvorenim plamenom.

Gori objekat nikada dovršene kasarne u Avtovcu kod Gacka

Požar su lokalizovali pripadnici Vatrogasne jedinice Gacko.

Operativnim radom na terenu policijski službenici su identifikovali lice inicijala A.S. iz Gacka, koje se sumnjiči da je izvršilo navedeno krivično djelo.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, saopštili su iz Policijske Uprave Trebinje

