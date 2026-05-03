Mirnom šetnjom i polaganjem cvijeća obilježeno 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici

U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas su položene bijele ruže i prislužene svijeće na mjesto gdje su na današnji dan 1992. godine paravojne muslimanske snage izvršile masakr nad pripadnicima JNA koji su se mirno povlačili iz Sarajeva prema Lukavici.

Nakon pomena u Miljevićima porodice ubijenih i brojne delegacije uputile su se autobusima u Sarajevo, u ulicu Hamdije Krševljakovića, bivšu Dobrovoljačku, gdje su mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća i prisluživanjem svijeća odali pomen stradalim pripadnicima JNA.

Prisutni su srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, ministri u Vladi Republike Srpske Rada Ostojić i Draga Mastilović, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović.

Pristni su i narodni poslanici i srpski u zajedničkim institucijama BiH, predstavnici udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, grada Istočno Sarajevo, te opština u njegovom sastavu.

Policija Republike Srpske obezbjeđivala je put do Vraca, gdje su je na međuentitetskoj liniji preuzeli pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, i to u velikom broju.

Kolona JNA napadnuta je u Dobrovoljačkoj ulici dok se mirno povlačila iz Sarajeva prema ranijem sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga UN na čelu sa generalom Luisom Mekenzijem.

Napadom su rukovodili tadašnji član Predsjedništva BiH Ejup Ganić i rukovodstvo tadašnje takozvane RBiH.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 2. i 3. maja u Sarajevu poginulo je najmanje 28 pripadnika JNA.

Sudski postupak za ovaj zločin još je u toku pred Sudom BiH.