Godišnjica zločina: Srbi stigli u Dobrovoljačku uz jake mjere obezbjeđenja

Srbi iz Istočnog Sarajeva stigli su uz jake policijske snage u Dobrovoljačku ulicu u Sarajevu gdje će odati počast vojnicima JNA koji su prije 34 godine ubijeni u napadu muslimanskih paravojnih jedinica na vojnu kolonu koja se povlačila.

Tri autobusa sa učesnicima obilježavanja krenuli su iz Miljevića u Istočnom Novom Sarajevu.

Na entitetskoj liniji na Vracama pratnju nad kolonom preuzela je policija MUP-a Kantona Sarajevo.

Obilježavanju prusustvuje srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

Duž ulica sa Vraca stoji policija sa obje strane ulice.

Kompletna desna strana je blokirana, a saobraćaj iz pristupnih ulica obustavljen.

U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj, a današnjoj Ulici Hamdije Kreševljakovića, u 11.00 časova predviđena je mirna šetnja i polaganje cvijeća.

Po povratku u Istočno Novo Sarajevo, u Gradskom parku kod spomenika 65. puku JNA i VRS u podne će biti položeni vijenci i cvijeće.

U Crkvi Svetog velikomučenika u Istočnom Novom Sarajevu jutros je služen parastos povodom obilježavanja 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici gdje je, prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. ubijeno najmanje 28 pripadnika JNA.