Krivična d‌jela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta, čiji se rast konstantno bilježi posljednjih godina, postala su prijetnja usmjerena ka širokom spektru žrtava, od pojedinaca do velikih organizacija i državnih organa, rečeno je Srni u MUP-u Republike Srpske.

Kako su naveli, u Republici Srpskoj u prošloj godini otkriveno je 198 krivičnih d‌jela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta ili 6,5 odsto više nego godinu ranije.

"Najzastupljenija su bila ona koja se odnose na korištenje d‌jece za pornografiju, ukupno 42, potom su otkrivene 32 prevare, u 25 slučajeva počinjena su krivična d‌jela pranja novca, bilo je 23 ugrožavanja sigurnosti, kompjuterskih prevara 15 i 10 kleveta", navode iz MUP-a.

Dodaju da je nadležnim tužilaštvima proslijeđeno 158 izvještaja protiv 178 lica.

Iz MUP-a su naveli da se ova d‌jela najčešće izvršavaju radi ostvarivanja pristupa kompjuteru ili kompjuterskom sistemu sa namjerom izmjene, krađe ili uništenja digitalnih podataka ili radi ostvarivanja protivpravne imovinske koristi.

"Posmatrajući sajber kriminalitet u širem smislu, upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija koristi se i za izvršenje drugih krivičnih d‌jela kao što su seksualno zlostavljanje i iskorištavanje d‌jece, protiv časti i ugleda, sloboda i prava, polnog integriteta, te života i tijela građana", navode iz MUP-a.

Upozorili su da rizici visokotehnološkog kriminala izazivaju posljedice na povjerenje u informacione tehnologije i prava pojedinca, a, zbog prirode savremenih informacionih tehnologija načini izvršenja su raznoliki i sve sofisticiraniji.

"Prihodi koji se ostvare izvršenjem ovih krivičnih d‌jela sve su značajniji, a posebna opasnost je mogućnost neovlaštenog pristupa kompjuterskim sistemima vladinih institucija i bankarskim sistemima s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi ili onemogućavanja građana da koriste dostupne servise", napomenuli su iz MUP-a Republike Srpske.

MUP Srpske, kako je istaknuto, preduzima potrebne mjere na suzbijanju ovih krivičnih d‌jela, a učestvovao je u sprovođenju 15 kriminalističkih obrada, od toga 12 međunarodnih, usmjerenih na otkrivanje d‌ječije pornografije, kompjuterskih prevara, neovlaštenog pristupa zaštićenom računaru, prevara, ucjena, iznuda i pranja novca.

Takođe, permanentno je pružana aktivna stručno-specijalistička podrška policijskim agencijama država iz okruženja, kao i drugim međunarodnim policijskim organizacijama u okviru sprovođenja mjera i radnji na pronalaženju i otkrivanju mreža zaraženih računara.

Iz MUP-a su dodali da se radi i na edukaciji građana, sa akcentom na najmlađe o preventivnom d‌jelovanju, odnosno prepoznavanju potencijalnih opasnosti na internetu.

Konstantan rast otkrivenih krivičnih d‌jela iz oblasti visokotehnološkog kriminaliteta zabilježen je u Republici Srpskoj, BiH i na globalnom nivou, a procjene stručne i naučne javnosti su da će se takav trend nastaviti.