Obilježavanje 34 godine od zločina muslimanskih paravojnih jedinica nad vojnicima JNA

U Istočnom Sarajevu i Sarajevu danas će biti obilježene 34 godine od zločina u Dobrovoljačkoj ulici nad pripadnicima JNA gd‌je su ih napale muslimanske paravojne jedinice.

Prema programu, u 10.00 časova u Crkvi Svetog Georgija u Miljevićima u opštini Istočno Novo Sarajevo biće služen parastos za ubijene u Dobrovoljačkoj ulici, dok je u 10.40 časova predviđen polazak za Sarajevo u FBiH, najavljeno je iz resornog ministarstva.

U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u 11.00 časova planirana je mirna šetnja, nakon čega će biti prislužene svijeće, te položeno cvijeće i služen pomen nevinim žrtvama na mjestu zločina.

Povratak u Istočno Novo Sarajevo je u 11.40 časova planiran je povratak u Istočno Novo Sarajevo, gd‌je će u podne u Gradskom parku kod spomenika 65. puku JNA i VRS biti položeni vijenci i cvijeće.

Pomenu ubijenima u Dobrovoljačkoj ulici prisustvovaće ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Riječ je o istorijskom događaju od republičkog značaja čije obilježavanje organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Napadom na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj, koja se mirno povlačila iz Sarajeva prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga UN na čelu sa generalom Luisom Mekenzijem, rukovodili su tadašnji član Predsjedništva BiH Ejup Ganić i rukovodstvo tadašnje takozvane RBiH.

Iako je za bezbjednost vojnika garantovao tadašnji predsjednik Predsjedništva BiH Alija Izetbegović, kolona JNA nije bezbjedno izašla iz Sarajeva, već je prekinuta i napadnuta.

Politički predstavnici institucija Republike Srpske već godinama naglašavaju da su glavni krivci za tragične događaje u Dobrovoljačkoj ulici članovi političkog vrha tadašnje takozvane RBiH, ali i paravojne muslimanske jedinice u Sarajevu, poput "Zelenih beretki", "Patriotske lige" i drugih kriminalnih formacija.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, 2. i 3. maja 1992. godine ubijeno je najmanje 28 pripadnika JNA.

CJB Istočno Sarajevo podnio je 2005. godine krivičnu prijavu protiv 15 lica osumnjičenih za ovaj zločin, ali je Tužilaštvo BiH tek u novembru 2007. godine pokrenulo istragu. Međunarodni tužilac u BiH Džud Romano donio je u januaru 2012. godine odluku o obustavljanju istrage.

Tužilaštvo BiH je 20. novembra 2018. godine donijelo naredbu o ponovnom otvaranju istrage u predmetu "Dobrovoljačka", te je Sud BiH u maju 2022. godine potvrdio optužnicu protiv 10 lica koja se terete za ratni zločin.

Među optuženima su Ejup Ganić, kao član Predsjedništva RBiH, Zaim Backović, kao član operativnog centra Štaba Teritorijalne odbrane RBiH i Jusuf Pušina, kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova RBiH i načelnik štaba MUP-a RBiH.

Ovaj postupak je još u toku.