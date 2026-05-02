Košarac: Zašto opozicija ne izvuče kandidata iz kinder jajeta?

Povodom spekulacija federalnih medija da će opozicija u Republici Srpskoj birati kandidata za predsjednika između PSS-ovog Draška Stanivukovića i SDS-ovog Branka Blanuše preko ankete, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac im je predložio jeftiniji, a i njima poznat način.

“Piše se da će o kandidatu opozicije za predsjednika Srpske odlučivati anketa. Zašto ga ne izvuku iz kinder-jajeta?! Jeftinije im je, a već imaju iskustva u tome”, naveo je Košarac na Iks-u.

— Staša Košarac (@StasaKosarac) May 2, 2026

Podsjećamo, kako navode federali mediji, SDS i PSS su angažovali jednu agenciju, koja će provesti istraživanje u Republici Srpskoj, a koji kandidat između Blanuše i Stanivukovića bude imao najbolji rezultat, on će biti kandidat.

Danas su se oglasili i iz samog vrha SDS-a uz najavu da će imati svog kandidata i da je to kako kažu, jednoglasna i neupitna odluka organa stranke.