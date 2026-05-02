Logo
Large banner

Karan: Zločin u Dobrovoljačkoj dvostruka obaveza - istrajati u traženju odgovornosti i sačuvati sjećanje na žrtve

Autor:

ATV
02.05.2026 18:05

Komentari:

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Zločin u Dobrovoljačkoj ulici ostaje jedan od najtežih događaja u našoj prošlosti, ne samo zbog stradanja mahom mladih vojnika koji su bili na redovnom odsluženju vojnog roka, već i zbog narušenog povjerenja u riječ, dogovor i osnovne principe međunarodnog prava, izjavio je za Srnu predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Karan je naveo da je početkom maja 1992. godine postojao jasan dogovor o mirnom i bezbjednom povlačenju pripadnika Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva.

"Nažalost, umjesto poštovanja datih garancija, došlo je do napada na kolonu koja se povlačila u uvjerenju da je bezbjedna. Taj događaj ostavio je duboke ožiljke. Za srpski narod, on je označio trenutak u kojem su izgubljene nade da je moguće očuvati suživot, te učvrstio uvjerenje da je srpski narod suočen sa velikim prijetnjama i iskušenjima i da mora da se brani!", naglasio je Karan.

On je ukazao da izostanak odgovornosti za događaje u Dobrovoljačkoj ulici više od tri decenije šalje zabrinjavajuću poruku da pravda nije jednaka za sve.

Stoga je, istakao je Karan, naša obaveza dvostruka - da istrajemo u traženju istine i odgovornosti, ali i da sačuvamo dostojanstveno sjećanje na sve nevine žrtve.

"Republika Srpska insistira na utvrđivanju činjenica i odgovornosti iz uvjerenja da je pravda temelj svakog održivog mira", poručio je predsjednik Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Siniša Karan

predsjednik Republike Srpske

Dobrovoljačka

nevine žrtve

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Одржана изложба у Прњавору - Некад се закува

Republika Srpska

Predstavljena izložba o iskustvima raseljenih lica u Prnjavoru

3 h

0
Син Ратка Младића

Republika Srpska

Darko Mladić za ATV: Razgovarao sam sa generalom, misle da nije imao novi moždani udar

4 h

1
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Dobrovoljačka ulica - sjećanje na nevine žrtve, mučki napad i pogaženu riječ

4 h

1
Вујић: Видљив напредак у односима Српске и САД од доласка Трампове администрације

Republika Srpska

Vujić: Vidljiv napredak u odnosima Srpske i SAD od dolaska Trampove administracije

4 h

3

  • Najnovije

21

00

Haos u Ukrajini: Izbila pobuna – vojnici ubili zamjenika komandanta

20

39

"Kada je bilo za lajkove, performans nije izostajao, a kada je za posjetu djece sa Kosova na Draška se ne može računati"

20

29

U Prijedoru predstavljen „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“

20

23

Bijela kuća objavila neobičan snimak koji traje sat vremena: Tramp izgovara samo jednu riječ

20

18

Arlov za ATV: Zahvalnost Miniću i Vladi Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner