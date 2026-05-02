Karan: Zločin u Dobrovoljačkoj dvostruka obaveza - istrajati u traženju odgovornosti i sačuvati sjećanje na žrtve

Zločin u Dobrovoljačkoj ulici ostaje jedan od najtežih događaja u našoj prošlosti, ne samo zbog stradanja mahom mladih vojnika koji su bili na redovnom odsluženju vojnog roka, već i zbog narušenog povjerenja u riječ, dogovor i osnovne principe međunarodnog prava, izjavio je za Srnu predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Karan je naveo da je početkom maja 1992. godine postojao jasan dogovor o mirnom i bezbjednom povlačenju pripadnika Jugoslovenske narodne armije iz Sarajeva.

"Nažalost, umjesto poštovanja datih garancija, došlo je do napada na kolonu koja se povlačila u uvjerenju da je bezbjedna. Taj događaj ostavio je duboke ožiljke. Za srpski narod, on je označio trenutak u kojem su izgubljene nade da je moguće očuvati suživot, te učvrstio uvjerenje da je srpski narod suočen sa velikim prijetnjama i iskušenjima i da mora da se brani!", naglasio je Karan.

On je ukazao da izostanak odgovornosti za događaje u Dobrovoljačkoj ulici više od tri decenije šalje zabrinjavajuću poruku da pravda nije jednaka za sve.

Stoga je, istakao je Karan, naša obaveza dvostruka - da istrajemo u traženju istine i odgovornosti, ali i da sačuvamo dostojanstveno sjećanje na sve nevine žrtve.

"Republika Srpska insistira na utvrđivanju činjenica i odgovornosti iz uvjerenja da je pravda temelj svakog održivog mira", poručio je predsjednik Srpske.