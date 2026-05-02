Vujić: Vidljiv napredak u odnosima Srpske i SAD od dolaska Trampove administracije

02.05.2026 16:25

Вујић: Видљив напредак у односима Српске и САД од доласка Трампове администрације

Od dolaska administracija Donalda Tramp napredak u odnosima Republike Srpske i SAD je vidljiv i vrata za Srpsku se postepeno otvaraju, rekao je za RTRS stalni predstavnik BiH pri UN i bivši ambasador u SAD Bojan Vujić.

"Ovo je već druga posjeta predsjednika SNSD-a Milorada Dodika SAD-u ovoj godini. Povod ove posjete bilo je preuzimanje nagrade za liderstvo i zalaganja za demokratiju, koje je dodijelio Džadson Univerzitet u Ilinoisu. Uprkos brojnim pokušajima da se dodjela ove nagrade spriječi, Dodik je nagradu preuzeo i tom prilikom održao zapažen govor u kojim je predstavio poziciju srpskog naroda u BiH", naveo je Vujić.

Podsjetio je da su u protekla tri mjeseca Dodik i i srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović imali niz uspješnih sastanaka na visokom nivou sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu.

"Što, recimo, Bošnjacima, uprkos velikom trudu, nije uspjelo u proteklom periodu. I ono što se donedavno činilo gotovo nemogućim, unapređenje odnosa i ukidanje sankcija sada je već postala realna opcija i vrata se postepeno otvaraju za Republiku Srpsku ",naveo je Vujić.

Ističe da ne treba zaboraviti da su predstavnici Republike Srpske bili među rijetkima koji su javno podržavali Donalda Trampa uoči izbora 2024. godine.

" I to je svakako doprinijelo jačanju međusobnih odnosa ", zaključio je Vujić.

