Deđanski: Dodik popravlja odnose Srba sa SAD

02.05.2026 12:09

Деђански: Додик поправља односе Срба са САД
Politički analitičar Stevica Deđanski ocijenio je da nagrada fondacije američkog Univerziteta Džadson predstavlja satisfakciju predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku za sve kroz šta je prošao, ali i dokaz da odnosi Srba i Amerike otopljavaju.

Deđanski smatra da ova nagrada i niz drugih stvari pokazuju da svijetom duvaju neki novi vjetrovi u odnosu na period vladavine demokrata u SAD, jer sada vlada shvatanje da Srbija, Srpska i Srbi nisu problem.

- Na sreću, nije to samo Amerika, jer mi imamo dobre odnose i sa Rusijom i sa Izraelom i sa drugim zemljama. Većinski normalan svet shvata da je ceo ovaj haos koji je nastao produkt delovanja demokrata, koji su pokazali da su antisrpski nastrojeni - rekao je Deđanski za Srnu.

On smatra da i Dodik i srpski narod treba da budu ponosni na to što postoji srpski lider koji je u Americi dobio priznanje za liderstvo i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima.

- To je jako važno, jer imamo lidera koji popravlja odnose Srba sa jedne i druge strane Drine sa Amerikom, što treba razglasiti na sva zvona - naveo je Deđanski.

On je ocijenio da je priznanje za Dodika u Americi korak u otopljavanju odnosa prema srpskom narodu.

- Vidimo i da rukovodstvo Srbije isto otopljava odnose sa Amerikom, koji nikada nisu bili bolji. Dodik je napravio i korak više i to mu je sada priznato - smatra Deđanski.

Zbog toga, ali i drugih pozitivnih trendova, Deđanski očekuje da Srbi izađu iz galimatijasa u koji su ubačeni, a po kojem su samo oni navodno "zli momci", a svi ostali koji su ih ubijali, maltretirali i proganjali dobri.

- Idemo ka tome da izađemo iz toga. Nije to lako, ali uz dobru diplomatsku aktivnost očigledno može da se postigne - rekao je Deđanski.

