Karan: Slobodno i odgovorno novinarstvo temelj svakog demokratskog društva

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da će institucije Srpske nastaviti podržavati profesionalne medije s ciljem unapređenja njihovog položaja i stvaranja povoljnijih uslova za rad, jer slobodno i odgovorno novinarstvo predstavlja jedan od temelja svakog demokratskog društva.

Povodom 3. maja, Međunarodnog dana slobode medija, Karan je uputio čestitku novinarima, udruženjima novinara i zaposlenima u sredstvima javnog informisanja u Republici Srpskoj.

"Povodom Dana slobode medija, upućujem srdačne čestitke svim novinarima, urednicima, snimateljima i medijskim radnicima koji svojim predanim radom u obavljanju teške i izazovne profesije doprinose izgradnji transparentnog i demokratskog društva", navedeno je u u čestitki.

Karan je zahvalio svim medijskim radnicima koji odgovorno prate aktuelna dešavanja i javnosti pružaju pravovremene, objektivne i pouzdane informacije, saopšteno je iz Kabineta predsjednika.

Dan slobode medija u svijetu se obilježava 3. maja s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija.