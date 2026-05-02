Karan: Slobodno i odgovorno novinarstvo temelj svakog demokratskog društva

02.05.2026 11:09

предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da će institucije Srpske nastaviti podržavati profesionalne medije s ciljem unapređenja njihovog položaja i stvaranja povoljnijih uslova za rad, jer slobodno i odgovorno novinarstvo predstavlja jedan od temelja svakog demokratskog društva.

Povodom 3. maja, Međunarodnog dana slobode medija, Karan je uputio čestitku novinarima, udruženjima novinara i zaposlenima u sredstvima javnog informisanja u Republici Srpskoj.

"Povodom Dana slobode medija, upućujem srdačne čestitke svim novinarima, urednicima, snimateljima i medijskim radnicima koji svojim predanim radom u obavljanju teške i izazovne profesije doprinose izgradnji transparentnog i demokratskog društva", navedeno je u u čestitki.

Karan: "Bljesak" je ratni zločin i etničko čišćenje

Karan je zahvalio svim medijskim radnicima koji odgovorno prate aktuelna dešavanja i javnosti pružaju pravovremene, objektivne i pouzdane informacije, saopšteno je iz Kabineta predsjednika.

Dan slobode medija u svijetu se obilježava 3. maja s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

