Karan: Institucije Srpske konstruktivan partner usmjeren na saradnju

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je danas na sastanku sa ambasadorom Švedske u BiH Helen Lagerlef da su institucije Republike Srpske konstruktivan partner usmjeren na saradnju, te očuvanje mira i stabilnosti.

Na sastanku u Banjaluci razgovarano je o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u Republici Srpskoj i BiH, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Govoreći o dosadašnjoj saradnji Republike Srpske i Švedske, Karan je ocijenio da je bila uspješna, te istakao da očekuje da će u budućnosti biti dodatno unaprijeđena.