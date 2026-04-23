Karan: Institucije Srpske konstruktivan partner usmjeren na saradnju

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je danas na sastanku sa ambasadorom Švedske u BiH Helen Lagerlef da su institucije Republike Srpske konstruktivan partner usmjeren na saradnju, te očuvanje mira i stabilnosti.
Na sastanku u Banjaluci razgovarano je o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u Republici Srpskoj i BiH, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.
Govoreći o dosadašnjoj saradnji Republike Srpske i Švedske, Karan je ocijenio da je bila uspješna, te istakao da očekuje da će u budućnosti biti dodatno unaprijeđena.
