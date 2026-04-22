Darko Mladić za ATV: Stanje je kritično, izvještaj naših ljekara nam je hitno potreban

22.04.2026 18:29

Foto: You Tube/Televizija M/screenshot

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, rekao je, nakon posjete ocu, da je njegovo zdravstveno stanje danas lošije nego juče.

"Danas sam bio kod njega skoro tri sata. Od ta tri sata, on je dva i po sata spavao, nije mogao da ostane budan. U početku smo vrlo malo mogli da razgovaramo, on je samo par riječi rekao", rekao je za ATV Darko Mladić.

Алмира Османовић Тунстром

Nauka i tehnologija

Rođena Banjalučanka izmislila bolest i raskrinkala vještačku inteligenciju

Dodao nam je da još uvijek nije razgovarao sa srpskim ljekarima koji su pregledali generala Mladića, ali naglasio da njihov izvještaj mora da bude već sutra jer je stanje kritično.

"Ne znam još uvijek njihovo iskustvo iz ove posjete. Već sutra bi morao da bude izvještaj, stanje je kritično. General umire tamo, moramo pod hitno da imamo taj izvještaj i da šaljemo zahtjev za puštanje u Srbiju", naglasio je Mladić za ATV.

Pročitajte više

Колике су плате касира у Њемачкој

Ekonomija

Kolike su plate kasira u Njemačkoj

2 h

0
Школске клупе у учионици.

Hronika

Učenik napao profesoricu u Sarajevu tokom časa

2 h

1
Портпарол Кремља

Svijet

Peskov: Kremlj očekuje posjetu Vitkofa i Kušnera

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Djevojku ubio njen 56 godina stariji partner: Presudio joj štakama

3 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Dodik: Ponašanje prema generalu Mladiću se može nazvati pokušajem ubistva

4 h

0
Випотник садио букву

Republika Srpska

"Naša moć, naša Planeta": Obilježen Dan planete Zemlje sadnjom žute bukve

5 h

0
Лукић за АТВ: Услови за пуштање Младића одавно испуњени, Трибунал га не лијечи

Republika Srpska

Lukić za ATV: Uslovi za puštanje Mladića odavno ispunjeni, Tribunal ga ne liječi

6 h

1
Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Narod neće izabrati one koji su domaćini Kristijanu Šmitu

8 h

24

