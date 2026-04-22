Darko Mladić za ATV: Stanje je kritično, izvještaj naših ljekara nam je hitno potreban

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, rekao je, nakon posjete ocu, da je njegovo zdravstveno stanje danas lošije nego juče.

"Danas sam bio kod njega skoro tri sata. Od ta tri sata, on je dva i po sata spavao, nije mogao da ostane budan. U početku smo vrlo malo mogli da razgovaramo, on je samo par riječi rekao", rekao je za ATV Darko Mladić.

Dodao nam je da još uvijek nije razgovarao sa srpskim ljekarima koji su pregledali generala Mladića, ali naglasio da njihov izvještaj mora da bude već sutra jer je stanje kritično.

"Ne znam još uvijek njihovo iskustvo iz ove posjete. Već sutra bi morao da bude izvještaj, stanje je kritično. General umire tamo, moramo pod hitno da imamo taj izvještaj i da šaljemo zahtjev za puštanje u Srbiju", naglasio je Mladić za ATV.