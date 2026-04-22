Kolike su plate kasira u Njemačkoj

Zarade u sektoru maloprodaje u Njemačkoj posljednjih godina su u porastu, a najnoviji podaci otkrivaju koliko zarađuju kasiri, prodavci i menadžeri u jednom od najvećih diskontnih lanaca.

Analiza informacija koje su zaposleni objavili na platformi Kununu pokazuje da su primanja u 2026. godini veća nego ranije, ali da su praćena ubrzanim tempom rada i većim zahtjevima prema zaposlenima.

Zarade kasira i prodavaca

Kasiri u prosjeku ostvaruju godišnju bruto zaradu od oko 33.200 evra, što je približno 2.766 evra mjesečno. To predstavlja povećanje od oko četiri odsto u odnosu na 2024. godinu.

Prodavci koji imaju formalno obrazovanje mogu računati na nešto viša primanja, odnosno preko 3.000 evra bruto mjesečno.

Plate na rukovodećim pozicijama

Razlike u zaradama postaju znatno izraženije na višim pozicijama.

Upravnici prodavnica u prosjeku zarađuju oko 5.300 evra bruto mjesečno, dok regionalni menadžeri prodaje mogu da dostignu oko 7.750 evra.

Najveće plate bilježe IT stručnjaci, projektni menadžeri u ovom sektoru mogu imati primanja i do 8.500 evra mjesečno.

Minimalna satnica iznad zakonskog nivoa

Ovaj trgovinski lanac izdvaja se i po tome što nudi početnu satnicu višu od zakonskog minimuma. Dok minimalna zarada iznosi oko 13,90 evra po satu, početna satnica u kompaniji kreće se od najmanje 15 evra.

Takva osnovica najčešće važi za kasire i radnike koji rade na dopuni robe, uz mogućnost povećanja zarade u zavisnosti od iskustva i lokacije.

Dobra plata, ali i veliki zahtjevi

Iako su primanja konkurentna, rad u trgovini često podrazumijeva intenzivan tempo.

Zbog manjeg broja zaposlenih u prodavnicama, radnici obavljaju više različitih poslova, od rada na kasi, preko dopunjavanja polica, do upravljanja automatima za ambalažu.

Prema navodima radnika, visoke zarade često prate stres i veliki pritisak.

Na platformama za ocjenjivanje poslodavaca ističe se da se očekuje visoka produktivnost u kratkom vremenskom periodu, naročito u vrijeme većih gužvi.

Da li se posao isplati?

Za pojedine zaposlene ovakav način rada predstavlja priliku za sigurnu zaradu i napredovanje, dok drugima intenzivni uslovi mogu biti previše zahtjevni.

Jedno je jasno, plate u maloprodaji rastu, ali sa sobom donose i sve veća očekivanja od radnika, prenosi "Feniks Magazin".