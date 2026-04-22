Logo
Large banner

Nakon 130 godina rada: Večeras gašenje visoke peći u Željezari Zenica

Autor:

ATV
22.04.2026 10:19

Komentari:

0
Foto: Wikipedia/Flickr

Proces prestanka integralne proizvodnje u kompaniji "Nova željezara Zenica" počeo je jutros obustavom rada pogona Aglomeracije.

Večeras će biti ugašena i visoka peć, a sutra bi sa radom trebao prestati i pogon Čeličene, javljaju federalni mediji.

Nakon 130 godina rada, gašenjem pogona u ovoj fabrici dovodi se u pitanje i 11.000 radnih mjesta.

Vlada Federacije BiH juče je najavila da će umjesto stečaja "Nove željezare Zenica" pokrenuti proces njene konsolidacije i restrukturisanja radi očuvanja, proizvodnje, radnih mjesta i stabilnosti domaće proizvodnje, a nosilac tih aktivnosti biće sarajevski "Energoinvest".

Sindikat metalaca FBiH najavio je proteste za 30. april ispred sjedišta Vlade FBiH i Savjeta ministara, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

10

38

Potvrđena optužnica protiv Anisa Kalajdžića za ubistvo Aldine Jahić

10

36

Darko Mladić: Nakon što ljekari pregledaju generala podnijećemo zahtjev za privremeno puštanje

10

30

Zločin genocida nad Srbima u Jasenovcu ne smije biti zaboravljen

10

24

Unajmio dijete da baci kašikaru! Isplivali detalji filmskog hapšenja

10

19

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner