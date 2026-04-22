Nakon 130 godina rada: Večeras gašenje visoke peći u Željezari Zenica

Proces prestanka integralne proizvodnje u kompaniji "Nova željezara Zenica" počeo je jutros obustavom rada pogona Aglomeracije.
Večeras će biti ugašena i visoka peć, a sutra bi sa radom trebao prestati i pogon Čeličene, javljaju federalni mediji.
Nakon 130 godina rada, gašenjem pogona u ovoj fabrici dovodi se u pitanje i 11.000 radnih mjesta.
Vlada Federacije BiH juče je najavila da će umjesto stečaja "Nove željezare Zenica" pokrenuti proces njene konsolidacije i restrukturisanja radi očuvanja, proizvodnje, radnih mjesta i stabilnosti domaće proizvodnje, a nosilac tih aktivnosti biće sarajevski "Energoinvest".
Sindikat metalaca FBiH najavio je proteste za 30. april ispred sjedišta Vlade FBiH i Savjeta ministara, prenosi Srna.
