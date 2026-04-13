Prljavom vodom polila oprani auto: Optužnica za bizarnu svađu komšija

13.04.2026 12:57

Прљавом водом полила опрани ауто: Оптужница за бизарну свађу комшија
Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels

Opštinski sud u Zenici potvrdio je optužnicu koja tereti Š.M. da je prijetila komšiji, rekavši mu "Hoćeš li da uzmem pušku, pa da ti u usta pucam?".

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", optužnicu protiv nje podiglo je Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, a tereti je za ugrožavanje sigurnosti. Razlog zbog čega se sve ovo desilo je poprilično bizaran.

Prljava voda na autu

Konkretno, Š.M. je optužena da je, prethodno, 1. avgusta 2025. godine oko 12.30 ispred zgrade prljavom vodom polila oprani auto komšinice Dž.D.

"Dž.D. je izašla iz svog stana i primijetila da joj je auto prljav, te je pozvala Š.M. da izađe iz zgrade. Kada je ova izašla, upitala ju je zašto to ponovo radi i zašto ponovo uznemirava nju i njenog oca Z.D., a Š.M. je počela psovati i govoriti kako oni nju uznemiravaju, te da će slupati auto, a da će Dž.D. politi varikinom", navedeno je u optužnicu.

Otac čuo galamu

Nakon toga se, kako se dodaje, sagnula i uzela nepoznatu tečnost kojom je pokušala politi Dž.D.

Z.D., otac Dž.D., kako je naglašeno, čuo je galamu napolju i vidio da je Š.M. polila njihov auto vodom kojom je prala stepenice ispred svojih vrata.

"Kada ju je upitao 'Što bona sipaš tako, što nisi uzela tarač da ne ide voda po mom autu', Š.M. mu se obratila prijetećim tonom 'Hoćeš li da uzmem pušku, pa da ti u usta pucam", a nakon toga se odmah okrenula i otišla u svoj stan", navedeno je u optužnici.

"Nezavisne novine" saznaju da optužena Š.M. nije osuđivana.

Optužnica

Potvrđena optužnica

Svađa

Automobil

Zenica

Više iz rubrike

Пријетили клањем због два помјерена коца од ограде

Hronika

Prijetili klanjem zbog dva pomjerena koca od ograde

4 h

0
Младић из БиХ упуцан у главу и стомак у Загребу: Нови детаљи убиства

Hronika

Mladić iz BiH upucan u glavu i stomak u Zagrebu: Novi detalji ubistva

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Hronika

Zločin koji je potresao Zagreb: Ubijeni mladić iz Banjaluke?

5 h

0
Језива сачекуша на улици: Претукли старца и отели му паре

Hronika

Jeziva sačekuša na ulici: Pretukli starca i oteli mu pare

6 h

0

17

11

Skandal trese Španiju: Podignuta optužnica protiv supruge Pedra Sančeza

17

01

Uz ovaj zaboravljeni trik naših baka imaćete saksije pune cvijeća

16

53

Da li je Đoković završio sa tenisom? Evo šta kaže najbolji teniser svih vremena

16

53

Bivši batler otkrio kako se Endru ponašao iza zatvorenih vrata: "Niko nije htio da bude u njegovoj blizini"

16

50

Tramp: Ako iranski brodovi priđu blokadi, biće uništeni

