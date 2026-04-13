Prljavom vodom polila oprani auto: Optužnica za bizarnu svađu komšija

Opštinski sud u Zenici potvrdio je optužnicu koja tereti Š.M. da je prijetila komšiji, rekavši mu "Hoćeš li da uzmem pušku, pa da ti u usta pucam?".

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", optužnicu protiv nje podiglo je Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, a tereti je za ugrožavanje sigurnosti. Razlog zbog čega se sve ovo desilo je poprilično bizaran.

Prljava voda na autu

Konkretno, Š.M. je optužena da je, prethodno, 1. avgusta 2025. godine oko 12.30 ispred zgrade prljavom vodom polila oprani auto komšinice Dž.D.

"Dž.D. je izašla iz svog stana i primijetila da joj je auto prljav, te je pozvala Š.M. da izađe iz zgrade. Kada je ova izašla, upitala ju je zašto to ponovo radi i zašto ponovo uznemirava nju i njenog oca Z.D., a Š.M. je počela psovati i govoriti kako oni nju uznemiravaju, te da će slupati auto, a da će Dž.D. politi varikinom", navedeno je u optužnicu.

Otac čuo galamu

Nakon toga se, kako se dodaje, sagnula i uzela nepoznatu tečnost kojom je pokušala politi Dž.D.

Z.D., otac Dž.D., kako je naglašeno, čuo je galamu napolju i vidio da je Š.M. polila njihov auto vodom kojom je prala stepenice ispred svojih vrata.

"Kada ju je upitao 'Što bona sipaš tako, što nisi uzela tarač da ne ide voda po mom autu', Š.M. mu se obratila prijetećim tonom 'Hoćeš li da uzmem pušku, pa da ti u usta pucam", a nakon toga se odmah okrenula i otišla u svoj stan", navedeno je u optužnici.

"Nezavisne novine" saznaju da optužena Š.M. nije osuđivana.