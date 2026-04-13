Prijetili klanjem zbog dva pomjerena koca od ograde

Opštinski sud u Visokom potvrdio je opužnicu protiv H.A. i H.J. koja ih tereti da su jednom muškarcu, koji je na njihovoj parceli pomjerio dva koca od ograde, prijetili klanjem.

Sve se, kako tvrde iz Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, dešavalo 7. februara 2026. godine oko 22 sata.

Vožnja šumskim putem

Fizički su, kako ih terete, napali H.E., koji se zajedno sa kćerkom u svom vozilu kretao šumskim putem, te se, vraćajući se kući, zaustavio na parceli u vlasništvu H.J. i H.A. Pokušao je, navedeno je, da okrene svoje vozilo, pa nakon što nije uspio, izašao je i izvadio dva drvena koca koja su pregrađivala parcelu.

Sjekira i nož

"U tom trenutku su mu prišli H.A. i H.J. i napali ga na način da su ga oborili na zemlju, s tim što je H.A. u svojoj ruci imao sjekiru, a H.J. nož, te su mu te predmete stavljali na vrat prijeteći mu da neće otići živ, te da će ga zaklati i da ga čekaju već tri mjeseca", navedeno je u optužnici.

Sve je to, kako se dodaje, iz parkiranog vozila posmatrala maloljetna kćerka H.E.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", nijedan od optuženih nije ranije osuđivan.