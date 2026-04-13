Prijetili klanjem zbog dva pomjerena koca od ograde

13.04.2026 12:46

Пријетили клањем због два помјерена коца од ограде
Opštinski sud u Visokom potvrdio je opužnicu protiv H.A. i H.J. koja ih tereti da su jednom muškarcu, koji je na njihovoj parceli pomjerio dva koca od ograde, prijetili klanjem.

Sve se, kako tvrde iz Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, dešavalo 7. februara 2026. godine oko 22 sata.

Vožnja šumskim putem

Fizički su, kako ih terete, napali H.E., koji se zajedno sa kćerkom u svom vozilu kretao šumskim putem, te se, vraćajući se kući, zaustavio na parceli u vlasništvu H.J. i H.A. Pokušao je, navedeno je, da okrene svoje vozilo, pa nakon što nije uspio, izašao je i izvadio dva drvena koca koja su pregrađivala parcelu.

Sjekira i nož

"U tom trenutku su mu prišli H.A. i H.J. i napali ga na način da su ga oborili na zemlju, s tim što je H.A. u svojoj ruci imao sjekiru, a H.J. nož, te su mu te predmete stavljali na vrat prijeteći mu da neće otići živ, te da će ga zaklati i da ga čekaju već tri mjeseca", navedeno je u optužnici.

Sve je to, kako se dodaje, iz parkiranog vozila posmatrala maloljetna kćerka H.E.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim novinama", nijedan od optuženih nije ranije osuđivan.

Pročitajte više

Новац им стиже као поручен: Ова 2 знака хороскопа бришу све дугове

Zanimljivosti

Novac im stiže kao poručen: Ova 2 znaka horoskopa brišu sve dugove

4 h

0
Младић из БиХ упуцан у главу и стомак у Загребу: Нови детаљи убиства

Hronika

Mladić iz BiH upucan u glavu i stomak u Zagrebu: Novi detalji ubistva

4 h

0
Метеори небо

Nauka i tehnologija

Pao meteor od sedam tona

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Hronika

Zločin koji je potresao Zagreb: Ubijeni mladić iz Banjaluke?

5 h

0

Više iz rubrike

Младић из БиХ упуцан у главу и стомак у Загребу: Нови детаљи убиства

Hronika

Mladić iz BiH upucan u glavu i stomak u Zagrebu: Novi detalji ubistva

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Hronika

Zločin koji je potresao Zagreb: Ubijeni mladić iz Banjaluke?

5 h

0
Језива сачекуша на улици: Претукли старца и отели му паре

Hronika

Jeziva sačekuša na ulici: Pretukli starca i oteli mu pare

6 h

0
Има више повријеђених: Детаљи тешког удеса у Српској

Hronika

Ima više povrijeđenih: Detalji teškog udesa u Srpskoj

22 h

0

17

11

Skandal trese Španiju: Podignuta optužnica protiv supruge Pedra Sančeza

17

01

Uz ovaj zaboravljeni trik naših baka imaćete saksije pune cvijeća

16

53

Da li je Đoković završio sa tenisom? Evo šta kaže najbolji teniser svih vremena

16

53

Bivši batler otkrio kako se Endru ponašao iza zatvorenih vrata: "Niko nije htio da bude u njegovoj blizini"

16

50

Tramp: Ako iranski brodovi priđu blokadi, biće uništeni

