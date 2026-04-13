Mladić iz BiH upucan u glavu i stomak u Zagrebu: Novi detalji ubistva

Zagrebačko naselje Šestine juče je bilo pod jakim policijskim nadzorom nakon što je u jednom stanu pronađeno tijelo mladića.
Kako navode hrvatski mediji, tijelo mladića (22) je pronađeno u nedjelju oko 23 sata u jednom naselju u Zagrebu.
Iako identitet još nije zvanično potvrđen, isti medij ima nezvanične informacije da se radi o M. P. iz BiH. Konačna potvrda očekuje se nakon obdukcije koja će biti obavljena na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, piše Crna Hronika.
Prema dostupnim informacijama, mladić je ubijen vatrenim oružjem, a zadobio je najmanje dva hica – u predjelu glave i grudnog koša. Okolnosti ovog brutalnog zločina za sada nisu razjašnjene, a istraga je u punom jeku.
Stanovnici ovog djela Zagreba kažu da ih prisustvo policije na toj adresi nije iznenadilo, tvrdeći da je riječ o objektu u kojem su se i ranije dešavali incidenti. Neki od njih navode da su čuli kako je riječ o nasilnoj smrti, ali detalji još uvijek nisu poznati.
Nezvanično se pominje da se zločin dogodio u prostoru koji je bio opremljen stolovima za kockanje, što otvara mogućnost da je riječ o obračunu povezanim s ilegalnim aktivnostima, ali policija to još nije potvrdila.
Zagrebačka policija privela je jednu osobu koja se dovodi u vezu s ovim slučajem, a više informacija očekuje se nakon završetka kriminalističke obrade.
