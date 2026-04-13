Zločin koji je potresao Zagreb: Ubijeni mladić iz Banjaluke?

Policija u Zagrebu pokrenula je detaljnu istragu nakon što je pronađeno tijelo mladića M.P. (22).

Prema nezvaničnim informacijama radi se o Miloradu P. koji je navodno iz Banjaluke.

Osumnjičeni je uhapšen i radi se o državljaninu BiH.

Srpskainfo saznaje da je žrtva bila na privremenom radu u Hrvatskoj.

Region Mladić iz BiH ubijen u Zagrebu? Otkriveni prvi detalji

Ubistvo u Zagrebu prijavljeno je sinoć, a tijelo Milorada P. pronađeno je oko 23 časa.

Kako piše Jutarnji list mladić je ubijen sa najmanje dva hica ispaljena u glavu i grudi.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Stanovnici zagrebačkog naselja u kojem se dogodilo ubistvo ispričali su da nisu iznenađeni prisustvom policije.

"To vam je ukleta kuća. Kad policija dođe na tu adresu, više nikoga ne čudi. Samo se pitamo šta se desilo ovaj put", ispričao je jedan od stanara, podsjećajući da je na istoj lokaciji i ranije bilo problema zbog nasilja u porodici.

/Srpskainfo/