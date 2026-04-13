Logo
Large banner

Zločin koji je potresao Zagreb: Ubijeni mladić iz Banjaluke?

Autor:

ATV
13.04.2026 12:06

Komentari:

0
Foto: MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policija u Zagrebu pokrenula je detaljnu istragu nakon što je pronađeno tijelo mladića M.P. (22).

Prema nezvaničnim informacijama radi se o Miloradu P. koji je navodno iz Banjaluke.

Osumnjičeni je uhapšen i radi se o državljaninu BiH.

Srpskainfo saznaje da je žrtva bila na privremenom radu u Hrvatskoj.

полиција, Хрватска

Region

Mladić iz BiH ubijen u Zagrebu? Otkriveni prvi detalji

Ubistvo u Zagrebu prijavljeno je sinoć, a tijelo Milorada P. pronađeno je oko 23 časa.

Kako piše Jutarnji list mladić je ubijen sa najmanje dva hica ispaljena u glavu i grudi.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Stanovnici zagrebačkog naselja u kojem se dogodilo ubistvo ispričali su da nisu iznenađeni prisustvom policije.

"To vam je ukleta kuća. Kad policija dođe na tu adresu, više nikoga ne čudi. Samo se pitamo šta se desilo ovaj put", ispričao je jedan od stanara, podsjećajući da je na istoj lokaciji i ranije bilo problema zbog nasilja u porodici.

/Srpskainfo/

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

Hrvatska

Državljanin BiH

Banjaluka

Zagreb

beživotno tijelo

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner