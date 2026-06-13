Više od 50 fetusa zakopano u dvorištu, provjeravaju se navodi o eksperimentima

Građevinski radnici su u četvrtak tokom radova na jednom privatnom imanju u poljskom Litorižu istočno od Krakova pronašli su ostatke više od 50 fetusa.

Dan kasnije, uhapšena je patolog Magdalena H. (57) u Zamošću, koja je navodno sakupljala fetuse za svoje bolesne eksperimente, piše “San”.

Radnici, koji su kopali prilaz ispred kuće gd‌je je Magdalena ranije živjela, bili su zapanjeni, a njihovo otkriće je odmah izazvalo paniku. Policijski službenici i specijalizovani timovi preplavili su nekada mirno naselje koje je ubrzo pretvoreno u forenzičku zonu. Tužioci su dobili jezive izvještaje o ljudskim ostacima, “parafinskim blokovima, koji se koriste za čuvanje uzoraka tkiva za ispitivanje, i mikroskopskim pločicama” pronađenim na imanju.

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– Medicinski stručnjaci su poslati na lice mjesta i potvrdili su da pronađeni ostaci pripadaju ljudskim fetusima – saopštili su tužioci.

Prvobitni izvještaji sugerisali su da je pronađeno najmanje 13 sićušnih ostataka – ali su razmjere otkrića brzo eskalirale.

Uzela fetuse iz bolnice tokom kovida i vršila eksperimente nad njima?

Sadašnji vlasnici, mladi bračni par, kupili su imanje od ljekarke. Nisu ni mogli da pretpostave šta će uslijediti.

Desetine policajaca nastavljaju da pretražuju lokaciju kako bi provjerili da li postoji još neka lokacija na kojoj su zakopani fetusi, kao i da li je još neko umiješan.

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Prema nezvaničnim izveštajima “Radija Eska” pronađeno je najmanje 50 fetusa. Magdalena je navodno rekla istražiteljima da je preuzela fetuse iz bolnice tokom pandemije korona virusa. Navodno je tvrdila da je kod kuće vršila medicinske eksperimente na njima, a poslije toga ih je stavila u vreće od jute i sahranila na imanju koje je tada bilo u njenom vlasništvu.

Zvanično, policija je saopštila da je dosad nađeno najmanje 32 fetusa. Postupak je u toku, a očekuje se da će se Magdalena suočiti sa optužbama koje uključuju skrnavljenje leša, javljaju poljski mediji. Za ovo krivično d‌jelo predviđena je kazna zatvora u trajanju od 12 godina.

Istražitelji vjeruju da je ljekarka zakopala fetuse u svojoj bašti umjesto da ih pravilno odloži, vjerovatno da bi ušted‌jela novac.

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Komšije: “Bila je čudna i povučena”

Prema pisanju “Sana”, komšije kažu da je Magdalena bila uznemirujuća žena i povučena.

– Nismo znali šta ova žena radi. Znao sam je samo iz viđena – rekao je jedan mještanin.

Drugi su rekli da ima crvenu kosu i da je “bila pomalo čudna”, iako nisu mogli da objasne zašto.

– Sjećam se te žene, ali ona ne živi ovd‌je već oko pet godina. Navodno je ovd‌je obavila neku obdukciju, ali nisam siguran – rekao je jedan muškarac lokalnim medijima.

Ljekarka prebačena u bolnicu

Kako piše poljska “Gazeta”, ljekarka je danas prebačena u bolnicu jer se ne osjeća dobro.

Trenutno se čekaju informacije tome da li će Magdalena H. biti ispitana, a moguće je da će je saslušati i u bolnici.