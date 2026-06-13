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Pentagon objavio novu seriju dokumenata o NLO

13.06.2026 15:43

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Пентагон објавио нову серију докумената о НЛО
Foto: Tanjug/AP

Pentagon je objavio treću seriju deklasifikovanih dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima /NLO/, koja sadrži 72 izvještaja, svjedočenja, fotografije i video-snimke u okviru tekuće inicijative za veću transparentnost pokrenute predsjedničkom naredbom ranije ove godine.

Prema navodima zvaničnika, riječ je o istorijskom naporu za transparentnost, čiji je cilj objavljivanje državnih dokumenata koji se odnose na "neidentifikovane anomalne pojave" - termin koji američka vojska koristi umjesto naziva NLO.

- Među novoobjavljenim materijalima su izvještaji o objektu "oblika krompira" koji je uočilo vojno osoblje iznad više američkih baza, ponovljenim pojavama svjetlećih kugli širom SAD, kao i izvještaj CIA o rotirajućem objektu nalik disku koji je viđen iznad Međunarodnog aerodroma "Harare" u Zimbabveu 2008. godine - navodi se u izvještaju, prenosi Srna.

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Inicijativa je počela u maju objavljivanjem oko 160 ranije tajnih dokumenata, fotografija i snimaka različitih agencija, uključujući Pentagon, FBI, NASU i Stejt department.

Druga serija objavljena je 22. maja i sadržala je dodatne snimke i svjedočenja.

Ovaj proces uslijedio je nakon višegodišnjeg pritiska u Kongresu i svjedočenja vojnih lica i aktivista koji su tvrdili da američka Vlada prikriva informacije o neobjašnjivim objektima uočenim u blizini osjetljivih vojnih objekata.

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