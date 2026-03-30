To je nešto mnogo mračnije: Vens o pravoj prirodi NLO, oglasio se i Obama o strogo poverljivim podacima

30.03.2026 21:56

То је нешто много мрачније: Венс о правој природи НЛО, огласио се и Обама о строго поверљивим подацима
Foto: Tanjug / AP

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (J. D. Vance) izjavio je da vjeruje kako bi neidentifikovani leteći objekti mogli biti povezani sa „demonima“, a ne sa vanzemaljcima.

Gostujući u konzervativnom podkastu „Beni šou“ (The Benny Show), Vens je rekao da još nije imao vremena da prouči vladine dokumente o neidentifikovanim anomalnim fenomenima, čije je objavljivanje najavio američki predsjednik Donald Tramp.

„Zapravo nisam. Nisam imao dovoljno vremena za to, ali hoću. Vjerujte mi, opsjednut sam time“, rekao je Vens.

„To su nebeska bića, a ne vanzemaljci“

Vens je istakao da ne vjeruje da je riječ o vanzemaljcima:

„Ne mislim da su to vanzemaljci, mislim da su to demoni, ali to je duža rasprava.“

Na dodatno pitanje pojasnio je svoj stav:

„Mislim da postoje nebeska bića koja lete okolo i rade čudne stvari ljudima. Ljudi imaju potrebu da sve takve pojave nazivaju vanzemaljcima“, rekao je on.

Pozivanje na religiju i hrišćanstvo

Govoreći iz religijskog ugla, posebno iz perspektive hrišćanstva, Vens je naveo:

„Svaka velika svjetska religija, uključujući hrišćanstvo u koje ja vjerujem, prepoznaje da postoje čudne stvari koje je teško objasniti. Kada čujem za natprirodne pojave, ja to posmatram kroz hrišćansko razumijevanje – postoji mnogo dobra, ali postoji i zlo.“

Dodao je i:

„Jedan od najvećih trikova đavola je da ubijedi ljude da nikada nije postojao.“

Istraga o NLO fenomenima

Vens je poručio da planira da se ozbiljno posveti istraživanju ove teme i da „dođe do dna“ priče o NLO pojavama i navodnim susretima sa nepoznatim bićima.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada su i bivši predsjednik Barak Obama (Barack Obama) i Donald Tramp (Donald Trump) pod lupom javnosti zbog onoga što znaju o NLO fenomenima.

Šta kažu Obama i Tramp

Barak Obama je nedavno morao da pojasni svoju raniju izjavu nakon što je u jednom podkastu sugerisao da su vanzemaljci „stvarni“, ističući kasnije da tokom svog mandata nije vidio nikakve dokaze za to.

Sa druge strane, Tramp je najavio da je naložio institucijama da započnu proces identifikacije i objavljivanja dokumenata povezanih sa „vanzemaljskim životom“.

Na pitanje da li će vlada zaista objaviti sve informacije, Vens je kratko odgovorio:

„Radimo na tome.“

