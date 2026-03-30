Amerika pregovara sa Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je danas da Vašington pregovara sa predsjednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom i da će SAD u roku od sedmicu dana znati da li dvije strane mogu da sarađuju.

„Saznaćemo za oko sedmicu dana da li je on neko s kim Amerika zaista može da sarađuje“, rekao je Tramp.

Prema njegovim riječima, u iranskom rukovodstvu je došlo do „fundamentalne promjene“, a prethodni lideri zamijenjeni ličnostima sa kojima „lakše komunicira“.

Svijet Španija zabranila američkim vojnim avionima da koriste njen vazdušni prostor

„Došlo je do potpune promjene režima jer su režimi iz prošlosti nestali i imamo posla sa potpuno novom grupom ljudi“, rekao je, dodajući da su oni „mnogo razumniji“.

Govoreći o novom vrhovnom vođi Irana, Modžtabi Hamneiju, sinu pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, Tramp je rekao da vođa nije viđen u javnosti i da se vjeruje da je teško ranjen.

Na pitanje da li je Modžtaba još živ, Tramp je rekao da Vašington vjeruje da vjerovatno jeste, ali da je u „izuzetno lošem stanju“.

Svijet Tramp zaprijetio odmazdom ako se uskoro ne postigne sporazum

Komentarišući iranske napade na regionalnu infrastrukturu, uključujući napade u Kuvajtu i Izraelu, Tramp je rekao da će se odgovor SAD „uskoro vid‌jeti“.

Tramp je ranije danas izjavio da je sporazum sa Iranom „vjerovatno“ blizu, ali je upozorio da će SAD uništiti režimske elektrane, naftne bušotine i njegovo glavno izvozno čvorište, ostrvo Hark, ako pregovori propadnu.

„Ostvaren je veliki napredak, ali ako iz bilo kojeg razloga uskoro ne bude postignut dogovor i ako Ormuski moreuz ne bude odmah ‘otvoren za poslovanje’, završićemo naš lijepi ‘boravak’ u Iranu dizanjem u vazduh i potpunim uništavanjem svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i ostrva Hark“, napisao je Tramp na Truth Social-u.