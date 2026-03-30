Srpska izlazi na Londonsku berzu - stiže kapital vrijedan 500 miliona evra

Kad budžet traži novac, izlazi se na tržište kapitala. Republika Srpska to je uradila u Londonu emitovanjem referentne evroobveznice u iznosu od 500 miliona evra. Dobila fiksnu kamatnu stopu od 6,25 odsto sa dospjećem u aprilu 2031. godine.

Najbolja je ovo potvrda da Republika Srpska ima kredibilitet i da može da servisira svoje obaveze, poručuje Srđan Amidžić.

"Ova transakcija pokazuje izvjesnost i stabilnost kada je u pitanju Republika Srpska. Stabilnost kada govorimo o svim davanjima koja idu iz budžeta s jedne strane, ali i realizaciju obaveza koja postoje", kaže Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

Koplja u opoziciji se lome oko kamate od 6,25 odsto. Problem vide i u visini godišnje kamate.

"Bilo bi fer da javnosti kažete da to nije stvarna kamatna stopa, već da se Srpska zadužila po kamatnoj stopi od 6,5%, jer nije naplaćen nominalni iznos", rekao je Bojan Kresojević, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Kada je Srpska prvi put izašla na Londonsku berzu 2021.godine, dobila je kamatu stopu od 4.75%. U tom trenutku euribor bio je minus 0.57, tako Kresojeviću objašnjava resorni ministar. Pridike i lekcije drže oni koji se zadužuju sa 7,9% kamatnom stopom, dodaje Srđan Amidžić.

"Kamata sad od 6,25, euribor je 2,31 što znači da je naša kamata sad 3.94 i manja je 2.25% u odnosu na onu kamatu koju smo postigli 2021.godine", kaže Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

"To je tobože avangarda Republike Srpske – Banjaluka i treba da bude lider u svemu i spremi su da drže lekcije svima. A oni se zadužuju za 7,9, čak na kratkoročno zaduženje kamata je 5. Znate šta je na godinu dana kamatna stopa od 5%", kaže Amidžić.

Sa ovim zaduženjem ukupan javni dug u odnosu na BDP Republike Srpske je oko 36%. To nam dovoljno govori o stabilnosti Republike Srpske i odgovornoj politici koju vodi Vlada.

"S obzirom da je Republika Srpska dobila duplo veću ponudu u odnosu na tražnju govori nam o jasnoj stabilnosti Republike Srpke. Znači privatni investitori su odlučili da svoj novac uliže u Srpku. Zašto? Zato što su dobili pokazatelje koji kažu da je investicija u Republiku Srpsku stabilna i sigurna i kratkoročno i dugoročno", kaže Dražen Vrhovac, član Odbora za finansije i budžet u NSRS

Bez ovakvih poteza nema kontinuiteta plata, penzija i investicija. Plasman euroobveznica struka tumači kao izlazak Republike Srpske iz finansijske margine i signal da je postala vidljiva na međunarodnom tržištu kapitala.

"Ovaj potez je nešto što treba da raduje i građane Republike Srpske. London je mjesto gdje se vrti globalni kapital gdje dolaze najveći investitori u svijetu. Oni su pogledali naše bilanse i rekli ,,da, ovo je mjesto gdje treba da se ulaže", kaže Nemanja Plota, stručnjak za međunarodnu i ekonomsku politiku

London je adresa gdje vas investitori prvo odmjere, pa tek onda kupe vaš dug. I tu se priča vraća na početak. Zaduženje samo po sebi nije ni dobro ni loše. Sve zavisi od toga gdje će novac završiti. Ako pokrene projekte i rast , biće investicija.