Pepić: Uspješna emisija obveznica nosi snažnu poruku povjerenja investitora u Republiku Srpsku

Zaduživanje Republike Srpske na međunarodnom tržištu kapitala ne treba posmatrati senzacionalistički, već kao instrument odgovornog i strateškog upravljanja javnim finansijama, istakao je Siniša Pepić, stručnjak za ekonomsku diplomatiju.

- U vremenu globalne neizvjesnosti, izraženih geopolitičkih i ekonomskih pritisaka, veoma je važno da Republika Srpska pokazuje sposobnost da obezbijedi sredstva, servisira svoje obaveze i očuva budžetsku i razvojnu stabilnost - naglasio je Pepić.

Pepić poručuje da je posebno važno naglasiti da uspješna emisija obveznica nosi snažnu poruku povjerenja investitora u Republiku Srpsku.

- Na međunarodnom finansijskom tržištu niko ne plasira značajan kapital na osnovu improvizacije ili političkog utiska, već isključivo na osnovu ozbiljne procjene fiskalne stabilnosti, likvidnosti, kreditne discipline i budućih izgleda emitenta. Upravo zato uspješna emisija predstavlja potvrdu da je Republika Srpska finansijski zdrava, kredibilna i sposobna da uredno izvršava svoje obaveze - dodao je Pepić.