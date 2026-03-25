Srbija već uživa, a uskoro će i BiH u novom sistemu

ATV

25.03.2026

23:01

Србија већ ужива, а ускоро ће и БиХ у новом систему
Građani i privreda u Srbiji će od 5. maja uživati u istim uslovima plaćanja kao korisnici jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA), koje obuhvata sve države Evropske unije, ali i Island, Norvešku, Lihtenštajn, Švajcarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Nedavno su se tom području pridružile i Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija, gdje su naknade za transfere postale čak deset puta niže, saopštila je Evropska kuća.

OPREZ: Ovo će vam na granici napraviti košmar

Uskoro bi se SEPA trebala pridružiti i Bosna i Hercegovina.

Prošle godine u maju, Srbija je zvanično postala 41. članica SEPA, koja omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja.

Ove promjene značajno će olakšati i ubrzati prenose novca te smanjiti troškove transakcija iz Srbije prema inostranstvu, kao i iz inostranstva u Srbiju.

U gradu u Srpskoj krečenje dere kožu ako to radite ovako

To predstavlja važan korak za građane Srbije i stotine hiljada srpskih državljana koji borave i rade u EU. Kako Srbija ostvaruje najveći dio svoje spoljne trgovine s Evropskom unijom, koja je njen najvažniji ekonomski partner, članstvo u SEPA biće i značajan faktor za privredu i ukupna ekonomska kretanja u Srbiji, navodi se u saopštenju.

"Budući da Srbija nije članica EU, to građanima otežava brojne stvari, među kojima su i transferi novca s tim državama. Umjesto dosadašnjih nekoliko dana, koliko je transakcija često trajala, novac će se prenositi u roku od jednog radnog dana. Za građane to znači brže i jeftinije slanje i primanje doznaka. Za kompanije, jednostavnije plaćanje dobavljačima i brže naplaćivanje od partnera širom Evrope, uz niže operativne troškove", navodi se u saopštenju Evropske kuće.

Kockara pogledala sreća: Uložio 1,30 evra, sad je bogatiji za 80.000

Ulazak u SEPA područje omogućio je bankama da se priključe SEPA platnim šemama i da izvršavaju svoje platne usluge u eurima u skladu s jedinstvenim pravilima i standardima koji vrijede u okviru SEPA sistema.

To će u praksi značiti da će se plaćanja u evrima realizovati na isti način, prema istim tehničkim i poslovnim pravilima, bez obzira izvršava li se transakcija unutar jedne zemlje ili između različitih država članica SEPA područja.

Primjena zajedničkih standarda i infrastrukture donijeće veću efikasnost, brzinu i transparentnost transakcija, a Srbiji konkretno poboljšanje poslovnog okruženja i privlačniji imidž za strane investitore.

Priključenje SEPA području nije samo finansijsko-tehnički korak, već i potvrda da je Srbija uskladila svoj regulatorni okvir s evropskim standardima u području platnih usluga, te konkretan iskorak na putu evropskih integracija, navodi se u saopštenju.

Kako je imigrant iz BiH kao pijun uvučen u lažnu otmicu milionerove žene

U prvoj fazi banke iz Srbije priključuju se SEPA Kredit Transfer šemi, dok se SEPA Instant, koja omogućava prenos novca u svega nekoliko sekundi, neprekidno (24/7), očekuje u narednim godinama.

Važno je naglasiti: SEPA se odnosi isključivo na transakcije u evrima s inostranstvom.

Građanima i poslovnim subjektima sistem ne nameće dodatne obveze – jedino je važno koristiti ispravan IBAN broj računa primaoca.

Iako je ovaj sistem nastao u okviru inicijative Evropske unije nakon uvođenja evra, učestvovanje u SEPA nije uslovljeno time da evro bude zvanična valuta u toj zemlji, te je s vremenom prerastao granice EU, javlja "Blic".

Više iz rubrike

Аларм у Њемачкој: Ово се није десило скоро 40 година

Ekonomija

Alarm u Njemačkoj: Ovo se nije desilo skoro 40 godina

3 h

0
Поскупљења не стају: Услуге у БиХ скупље за више од 4 одсто

Ekonomija

Poskupljenja ne staju: Usluge u BiH skuplje za više od 4 odsto

8 h

0
Да ли сте изненађени: Ово су плате чистачица у Њемачкој

Ekonomija

Da li ste iznenađeni: Ovo su plate čistačica u Njemačkoj

9 h

2
Акције Поп март пале упркос добрим резултатима

Ekonomija

Akcije Pop mart pale uprkos dobrim rezultatima

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Srbija već uživa, a uskoro će i BiH u novom sistemu

22

59

Kako je imigrant iz BiH kao pijun uvučen u lažnu otmicu milionerove žene

22

53

OPREZ: Ovo će vam na granici napraviti košmar

22

47

Kockara pogledala sreća: Uložio 1,30 evra, sad je bogatiji za 80.000

22

42

U gradu u Srpskoj krečenje dere kožu ako to radite ovako

