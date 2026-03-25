Srbija već uživa, a uskoro će i BiH u novom sistemu

Građani i privreda u Srbiji će od 5. maja uživati u istim uslovima plaćanja kao korisnici jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA), koje obuhvata sve države Evropske unije, ali i Island, Norvešku, Lihtenštajn, Švajcarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Nedavno su se tom području pridružile i Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija, gdje su naknade za transfere postale čak deset puta niže, saopštila je Evropska kuća.

Uskoro bi se SEPA trebala pridružiti i Bosna i Hercegovina.

Prošle godine u maju, Srbija je zvanično postala 41. članica SEPA, koja omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja.

Ove promjene značajno će olakšati i ubrzati prenose novca te smanjiti troškove transakcija iz Srbije prema inostranstvu, kao i iz inostranstva u Srbiju.

To predstavlja važan korak za građane Srbije i stotine hiljada srpskih državljana koji borave i rade u EU. Kako Srbija ostvaruje najveći dio svoje spoljne trgovine s Evropskom unijom, koja je njen najvažniji ekonomski partner, članstvo u SEPA biće i značajan faktor za privredu i ukupna ekonomska kretanja u Srbiji, navodi se u saopštenju.

"Budući da Srbija nije članica EU, to građanima otežava brojne stvari, među kojima su i transferi novca s tim državama. Umjesto dosadašnjih nekoliko dana, koliko je transakcija često trajala, novac će se prenositi u roku od jednog radnog dana. Za građane to znači brže i jeftinije slanje i primanje doznaka. Za kompanije, jednostavnije plaćanje dobavljačima i brže naplaćivanje od partnera širom Evrope, uz niže operativne troškove", navodi se u saopštenju Evropske kuće.

Ulazak u SEPA područje omogućio je bankama da se priključe SEPA platnim šemama i da izvršavaju svoje platne usluge u eurima u skladu s jedinstvenim pravilima i standardima koji vrijede u okviru SEPA sistema.

To će u praksi značiti da će se plaćanja u evrima realizovati na isti način, prema istim tehničkim i poslovnim pravilima, bez obzira izvršava li se transakcija unutar jedne zemlje ili između različitih država članica SEPA područja.

Primjena zajedničkih standarda i infrastrukture donijeće veću efikasnost, brzinu i transparentnost transakcija, a Srbiji konkretno poboljšanje poslovnog okruženja i privlačniji imidž za strane investitore.

Priključenje SEPA području nije samo finansijsko-tehnički korak, već i potvrda da je Srbija uskladila svoj regulatorni okvir s evropskim standardima u području platnih usluga, te konkretan iskorak na putu evropskih integracija, navodi se u saopštenju.

U prvoj fazi banke iz Srbije priključuju se SEPA Kredit Transfer šemi, dok se SEPA Instant, koja omogućava prenos novca u svega nekoliko sekundi, neprekidno (24/7), očekuje u narednim godinama.

Važno je naglasiti: SEPA se odnosi isključivo na transakcije u evrima s inostranstvom.

Građanima i poslovnim subjektima sistem ne nameće dodatne obveze – jedino je važno koristiti ispravan IBAN broj računa primaoca.

Iako je ovaj sistem nastao u okviru inicijative Evropske unije nakon uvođenja evra, učestvovanje u SEPA nije uslovljeno time da evro bude zvanična valuta u toj zemlji, te je s vremenom prerastao granice EU, javlja "Blic".