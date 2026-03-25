Da li ste iznenađeni: Ovo su plate čistačica u Njemačkoj

Posao čistača često se u Bosni i Hercegovini smatra slabo plaćenim i neatraktivnim, ali situacija u Njemačkoj je potpuno drugačija.

Prema dostupnim podacima i iskustvima radnika, čistači u Njemačkoj mogu zaraditi između 1.800 i 2.400 evra mjesečno, a u nekim slučajevima i više, zavisno od radnih sati i poslodavca.

Riječ je o poslovima koji ne zahtijevaju visoko obrazovanje, ali traže odgovornost, preciznost i spremnost na rad.

Mnogi radnici iz BiH upravo na ovim poslovima započinju svoj rad u Njemačkoj, jer je ulazak na tržište relativno brz i jednostavan.

Radno vrijeme obično je organizovano u smjenama, a dodatni sati mogu značajno povećati ukupnu zaradu.

Iako posao nije lak, prednost je stabilna plata i redovna primanja.

Troškovi života, kao i kod drugih zanimanja, igraju ključnu ulogu. Nakon plaćanja stanarine i osnovnih troškova, mnogi uspiju da uštede između 500 i 1.000 evra mjesečno.

Za mnoge iz BiH, ovo je iznenađujuća informacija, jer ovakve zarade za ovaj posao u regionu nisu ni približno moguće.

Zbog toga se sve više ljudi odlučuje upravo za ovakve poslove kao prvi korak ka boljoj finansijskoj situaciji.