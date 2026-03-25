Da li ste iznenađeni: Ovo su plate čistačica u Njemačkoj

ATV

25.03.2026

16:19

Да ли сте изненађени: Ово су плате чистачица у Њемачкој

Posao čistača često se u Bosni i Hercegovini smatra slabo plaćenim i neatraktivnim, ali situacija u Njemačkoj je potpuno drugačija.

Prema dostupnim podacima i iskustvima radnika, čistači u Njemačkoj mogu zaraditi između 1.800 i 2.400 evra mjesečno, a u nekim slučajevima i više, zavisno od radnih sati i poslodavca.

Камион слетио са пута код Мркоњић Града

Kamion završio u kanalu, saobraćaj usporen

Riječ je o poslovima koji ne zahtijevaju visoko obrazovanje, ali traže odgovornost, preciznost i spremnost na rad.

Mnogi radnici iz BiH upravo na ovim poslovima započinju svoj rad u Njemačkoj, jer je ulazak na tržište relativno brz i jednostavan.

Radno vrijeme obično je organizovano u smjenama, a dodatni sati mogu značajno povećati ukupnu zaradu.

Iako posao nije lak, prednost je stabilna plata i redovna primanja.

Рупе у бањалучком насељу Чесма

Banjalučko naselje dobija most, ali mještani će i dalje voziti slalom

Troškovi života, kao i kod drugih zanimanja, igraju ključnu ulogu. Nakon plaćanja stanarine i osnovnih troškova, mnogi uspiju da uštede između 500 i 1.000 evra mjesečno.

Za mnoge iz BiH, ovo je iznenađujuća informacija, jer ovakve zarade za ovaj posao u regionu nisu ni približno moguće.

Zbog toga se sve više ljudi odlučuje upravo za ovakve poslove kao prvi korak ka boljoj finansijskoj situaciji.

Više iz rubrike

Акције Поп март пале упркос добрим резултатима

Ekonomija

Akcije Pop mart pale uprkos dobrim rezultatima

5 h

0
Ове земље највише зависе од Ормуског мореуза

Ekonomija

Ove zemlje najviše zavise od Ormuskog moreuza

10 h

0
Почиње Самит енергетике у Требињу

Ekonomija

Počinje Samit energetike u Trebinju

11 h

0
БиХ све више извози јаја: Ево гд‌је их највише продаје

Ekonomija

BiH sve više izvozi jaja: Evo gd‌je ih najviše prodaje

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 25.03.2026.

18

57

Preminuo čuveni Alen Bibić

18

56

Pukla tikva: Vlahović raskinuo sa dugogodišnjom partnerkom

18

48

Ima samo 18 godina i već vozi kamion: Martina oduševila sve

18

39

Šta nas čeka za Uskrs - objavljena prognoza

